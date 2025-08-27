Μιλόγιεβιτς: «Σε όλο το παιχνίδι δεχθήκαμε ξύλο, αυτό είναι επίπεδο χωριάτικης λίγκας, αυτό τους αξίζει»

Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, Βλάνταν Μίλογιεβιτς, εξέφρασε τα παράπονά του μετά την ισοπαλία με την Πάφο, που στέρησε από την ομάδα του τη συμμετοχή στο Champions League.

Ο Ερυθρός Αστέρας θα αγωνιστεί στο Europa League, καθώς δεν κατάφερε να νικήσει στο διπλό παιχνίδι την Πάφο.

Ο Μίλογιεβιτς χαρακτήρισε τα γεγονότα «σοκαριστικά».

«Σοκαριστικό αν πρέπει να αναλύσουμε και τα δύο παιχνίδια. Όταν δεχτείς γκολ στην αρχή του πρώτου αγώνα και στο τέλος είναι περίεργο. "Μιλήσαμε" ατομικά, ομαδικά… Από την ίδια φάση δεχτήκαμε το γκολ.

«Ολόκληρο το παιχνίδι ήταν ξύλο, έχουμε δύο παίκτες χτυπημένους, είδατε. Αυτό είναι επίπεδο χωριάτικης λίγκας. Δεν θα ψάξω δικαιολογίες, έτσι είναι. Πηγαίνουμε στο Europa League και θα παλέψουμε. Υπήρχαν παίκτες που έπαιξαν με σοβαρούς τραυματισμούς, όπως ο Ράντε Κρούνιτς που έκανε τρεις ενέσεις. Η Πάφος προχώρησε, αλλά αν παίζουν έτσι στην Ευρώπη, με αυτή τη συμπεριφορά τότε αυτό και τους αξίζει».

Στο τέλος αναφέρθηκε και στα λάθη της ομάδας:

«Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, απώλεια συγκέντρωσης. Κάποια από τα λάθη που κάναμε ήταν αρχαρίων. Αν είχαμε όλους τους παίκτες στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, η πρόκριση δεν θα αμφισβητούνταν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με πειράζει, με πειράζει, αλλά παρ’ όλα αυτά έχουμε το Europa League. Είμαστε οι μόνοι εκπρόσωποι της Σερβίας εκεί, θα παλέψουμε για τη Σερβία, την πόλη, τους οπαδούς», κατέληξε ο Μίλογιεβιτς.