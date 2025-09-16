Πάνος Λάρκος (Κύπριος δημοσιογράφος ) στο SDNA: «Η ποιοτική Πάφος δεν έρχεται για να αμυνθεί στο Καραϊσκάκη»

Για την πρωταθλήτρια Κύπρου που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, το αγωνιστικό προφίλ, τους παίκτες – «κλειδιά», τον προπονητή που κρατάει το…τιμόνι και τους ισχυρούς οικονομικά Ρώσους ιδιοκτήτες, μίλησε στο SDNA ο Κύπριος δημοσιογράφος, Πάνος Λάρκος (ΡΙΚ).

Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς κινείται ο Ολυμπιακός. Οι πρωταθλητές Ελλάδας υποδέχονται την Πάφο την Τετάρτη (17/9) στο «Καραϊσκάκη» για την πρεμιέρα της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

Για την πρωταθλήτρια Κύπρου που έρχεται στο Φάληρο, το αγωνιστικό προφίλ, τους παίκτες – «κλειδιά», τον προπονητή που κρατάει το…τιμόνι και τους ισχυρούς οικονομικά Ρώσους ιδιοκτήτες μίλησε στο SDNA ο Κύπριος δημοσιογράφος, Πάνος Λάρκος (ΡΙΚ).

- Για την αγωνιστική ταυτότητα και τον τρόπο παιχνιδιού της Πάφου:

«Δεν είναι ομάδα που θα κατέβει στο Καραϊσκάκη, απλά για να αμυνθεί και να…κλέψει ένα θετικό αποτέλεσμα. Αρέσκεται να κρατάει την μπάλα στα πόδια της και να επιτίθεται. Διαθέτει καλή ταχύτητα και μεγάλη ποιότητα για τα κυπριακά δεδομένα.

Οι Ρώσοι ιδιοκτήτες έχουν ρίξει πολύ χρήμα στο κλαμπ και υπάρχουν παίκτες με προσωπικότητα σε όλες τις θέσεις.

Η Πάφος έχει ένα πλήρες ρόστερ και για αυτό άλλωστε έφτασε στο σημείο να αποδεσμεύσει τον Σουηδό μεσοεπιθετικό και άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ, Μουαμέρ Τάνκοβιτς ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε 56 ματς – 10 γκολ – 13 ασίστ και φέτος έπαιξε σε 5 ματς».

- Για τον Ισπανό προπονητή, Χουάν Κάρλος Καρσέδο και την αγωνιστική φιλοσοφία του:

«Έχει συνεργαστεί πολλά χρόνια με τον Ουνάι Έμερι κι αυτό λέει πολλά. Την προπέρσινη χρονιά (2023-24) και πριν από την κατάκτηση του Κυπέλλου, υπήρξαν σκέψεις απόλυσής του.

Ωστόσο η διοίκηση τον στήριξε και η κατάκτηση του Κυπέλλου του έδωσε πολλούς πόντους. Πλέον τυγχάνει της απολύτου εμπιστοσύνης όλων στο κλαμπ. Έχει χτίσει μια ομάδα που θέλει να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ενώ δεν φοβάται να ρίχνει στα ματς και νεαρούς παίκτες».

- Για το κατά πόσον αποτέλεσαν έκπληξη οι τρεις διαδοχικές προκρίσεις και η συμμετοχή στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ:

«Ρεαλιστικός στόχος της τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο ήταν η συμμετοχή στη League Phase του Conference League. Είχε δύσκολες κληρώσεις (Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ντιναμό Κιέβου, Ερυθρός Αστέρας) και εν τούτοις κατάφερε να πετύχει τρεις διαδοχικές προκρίσεις.

Το ερώτημα είναι τώρα πως θα ανταπεξέλθει στα παιχνίδια που έρχονται και τα οποία εμπεριέχουν υψηλότερο συντελεστή δυσκολίας με μεγάλες εντάσεις».

- Για τους παίκτες – «κλειδιά» της ομάδας:

«Στα προκριματικά έχασε το μέχρι τότε βασικό της τερματοφύλακα και της…βγήκε ο Μιχαήλ που κάνει πολύ καλά ματς. Στην άμυνα σημείο αναφοράς αποτελεί η παρουσία του Ολλανδού στόπερ, Ντέρεκ Λουκάσεν.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής υπάρχει ο Ρουμάνος μέσος, Βλαντ Ντράγκομιρ και ο Πορτογάλος χαφ κι άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Πέπε που επίσης κινούνται σε υψηλούς ρυθμούς.

Στην επίθεση ξεχωρίζει ο Βραζιλιάνος επιθετικός, Ζάζα (φωτ.), ενώ σημαντική είναι η προσφορά του Μπρούνο (πρώην του Ολυμπιακού) που από εξτρέμ καθιερώθηκε να παίζει δεξί μπακ».

- Για την εντός έδρας ήττα (0-1) που γνώρισε στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος από τον Απόλλωνα Λεμεσού:

«Δεν ήταν έκπληξη. Η Πάφος ήταν κακή αγωνιστικά και δίκαια ηττήθηκε. Σε όλο το παιχνίδι έκανε μόνο 2-3 καλές φάσεις, ενώ έπαιζε με 10 παίκτες από το β΄ημίχρονο. Ίσως οι παίκτες υποσυνείδητα να είχαν το μυαλό τους στο ματς με τον Ολυμπιακό».

- Για τους Ρώσους ιδιοκτήτες:

«Έχουν κάνει μια τρομερή επένδυση βάσει πλάνου. Πέρα από τα πολλά χρήματα που έχουν ρίξει για την ποιοτική επάνδρωση του ρόστερ, δημιούργησαν ένα υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο και σχεδιάζουν να χτίσουν με δικά τους έξοδα κι ένα νέο γήπεδο. Ήρθαν με πλάνο στην πομάδα και με σταθερά βήματα κατάφεραν να την ανεβάσουν επίπεδο».