Κεφαλονιά: Έξι συλλήψεις σε νυχτερινό κέντρο μετά από επιχείρηση της ΔΑΟΕ

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, απείθεια, απειλή, πρόκληση σωματικής βλάβης

Στη σύλληψη έξι ατόμων προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (21/6/2026) αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κεφαλονιά.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, απείθεια, απειλή, πρόκληση σωματικής βλάβης, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση προϊόντων καπνού και αλκοόλ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων που συνδέονται με σοβαρές και οργανωμένες μορφές εγκληματικότητας στο νησί. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας της ΔΑΟΕ πραγματοποίησαν έλεγχο σε κέντρο διασκέδασης στην περιοχή του Αργοστολίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια του ελέγχου πέντε από τους συλληφθέντες αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των αστυνομικών και να υποβληθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου. Μάλιστα, ένας εξ αυτών φέρεται να απείλησε και να επιτέθηκε με σωματική βία στους αστυνομικούς, προκαλώντας ελαφρύ τραυματισμό σε μέλος της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο νόμιμος εκπρόσωπος του καταστήματος, καθώς διαπιστώθηκε ότι επέτρεπε την είσοδο ανηλίκων στον χώρο και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από αυτούς.

Πηγή: newsbomb.gr