Το Ιράν κατάφερε να πάρει σπουδαίο βαθμό (0-0) απέναντι στο Βέλγιο και έβαλε… φωτιά στην βαθμολογία του 7ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ακυρωθέν γκολ για τους Ιρανούς με τον Ταρέμι, με δέκα παίκτες οι Βέλγοι στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα!

Το Ιράν κατάφερε με άμυνα από... ατσάλι να πάρει «λευκή» ισοπαλία (0-0) από το Βέλγιο στην 2η αγωνιστική του 7ου ομίλου του Μουντιάλ, βάζοντας... φωτιά στον όμιλο. Στους 2 βαθμούς οι δυο ομάδες, ενώ Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτος που κοντράρονται σε λίγες ώρες και έχουν ματς λιγότερο βρίσκονται στον έναν πόντο αμφότερες. Με δέκα παίκτες αγωνίστηκε το Βέλγιο από το 67΄, λόγω της αποβολής του Ενγκόι σε μαρκάρισμα πάνω στον Ταρέμι, ο οποίος είχε και ακυρωθέν γκολ στο πρώτο μέρος.

Το Βέλγιο είχε διπλή καλή στιγμή με τον Ντε Μπρόινε και τον Ντε Κάιπερ στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα. Οι Ιρανοί μπήκανε στο ματς με διάθεση να κρατήσουν το μηδέν στην άμυνα και να... χτυπήσουν στην αντεπίθεση. Στο 14ο λεπτό ο Κανανί με ωραίο γυριστό, έβαλε δύσκολα στον Κουρτουά που απομάκρυνε σε κόρνερ.

Οι Βέλγοι... απάντησαν στο 22' με σουτ του Τίλεμανς από πλάγια που απέκρουσε ο Μπεϊρανβάντ. Τρία λεπτά αργότερα το Ιράν σκόραρε με εκπληκτική κομπίνα, μετά από πάσα στο φάουλ που εκτέλεση ο Χατζισαφί και τελείωσε υποδειγματικά την φάση ο φορ του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι. Ο στράικερ και αρχηγός του Ιράν, ήταν όμως σε θέση οφσάιντ και το τέρμα ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR.

Στο 37' η κεφαλιά του Λουκάκου έφυγε ψηλά άουτ για τους τυπικά γηπεδούχους. Ο Ντε Κάπερ στο 44' είχε μεγάλη στιγμή για να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση, αλλά ο τερματοφύλακας του Ιράν έδιωξε τον κίνδυνο. Το Βέλγιο πίεσε μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τελική πάσα για γκολ και έτσι οι δύο ομάδες πήγανε στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Το Βέλγιο ήταν η ομάδα που απείλησε για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος και στο 50', με το σουτ του Τροσάρ μέσα από την περιοχή να φεύγει άουτ. Ένα λεπτό αργότερα ο ίδιος ποδοσφαιριστής είχε άστοχη κεφαλιά για τους Βέλγους. Το Ιράν είχε μεγάλη ευκαιρία στο 53' με δυνατό σουτ του Ταρέμι, όμως ο Κουρτουά ήταν ξανά εκεί και απέκρουσε με υπερένταση.

Οι Βέλγοι έφτασαν μια... ανάσα από το 1-0 στο 59', αλλά ο Ντε Κάιπερ δεν μπόρεσε να... νικήσει τον αντίπαλο γκολκίπερ εξ' επαφής! Τρία λεπτά αργότερα οι Λουκεμπάκιο και Βανάκεν δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα.

Στο 65' ο Σότζα με κεφαλιά απείλησε την εστία του Βελγίου, μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά. Δύο λεπτά αργότερα ο Ενγκόι έκανε λάθος γύρισμα στον Κουρτουά και... γκρέμισε τον Ταρέμι που έφευγε μόνος του προς την αντίπαλη εστία.

Ο ρέφερι της αναμέτρησης του έδειξε την απευθείας κόκκινη κάρτα και έτσι το Βέλγιο έμεινε με παίκτη λιγότερο. Στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά με τις δύο ομάδες να προσέχουν κυρίως την άμυνα τους.

Στο 81' το Ιράν είχε καλή ευκαιρία μετά από κλέψιμο του Εζοτολαχί. Πέντε λεπτά μετά ο Τροσάρ μέσα από την περιοχή είχε τεράστια στιγμή για να βρει δίχτυα, όμως ο Μπεϊρανβάντ μπλόκαρε εκπληκτική με διπλή προσπάθεια. Στο 90+4' ο Καστάν έπιασε καλό σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα (0-0).

ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Μενιέρ (58' Καστάνιε), Ενγκόι, Ντε Μπρόινε (87' Φερνάντεζ-Πάρντο), Τίλεμανς, Σαλεμάκερς (58' Λουκεμπάκιο), Ράσκιν (58' Βανάκεν), Λουκάκου (73' Τεάτ), Τροσάρ

ΙΡΑΝ (Αμίρ Γκαλενόι): Μπεϊρανβάντ, Χαρντανί (46' Τζαχάνμπακς), Χατζισαφί (66' Χατζισαφί), Καλιλτζάντεχ, Κανάνι, Νεμάτι, Ρεζαϊάν, Εζατολαχί (85' Χοσεϊνζαντέχ), Μοχέμπι (66' Τοράμπι), Γκόντος (78' Μογκάνλου), Ταρέμι

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