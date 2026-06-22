Το Πράσινο Ακρωτήριο έδειξε χαρακτήρα μετά την ανατροπή της Ουρουγουάης και πανηγύρισε ακόμα έναν πόντο χάρη στο 2-2! Στα... σχοινιά η «Σελέστε» και παίζει με την Ισπανία, «τελικό» πρόκρισης με τη Σαουδική Αραβία του Δώνη οι Αφρικανοί (27/6).

Στο «Hard Rock» του Μαϊάμι και των 65.326 θεατών, η Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήριο προσέφεραν τέσσερα γκολ, θέαμα, πάθος και πολλές συγκινήσεις, αφήνοντας «ανοιχτό» το μέλλον τους στο σπουδαίο τουρνουά την τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Δεν έπαιξε ξανά ο Φακούντο Πελίστρι, ενώ ως το 58' χρησιμοποιήθηκε ο Γκάρι Ροντρίγκες.

Η ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα ήταν το μεγάλο φαβορί, όμως δεν μπορούσε να δημιουργήσει διαδρόμους προς τα «καρέ» του Βοζίνια, ο οποίος είχε την υποστήριξη της μητέρας του στα επίσημα. Οι Αφρικανοί δεν φοβήθηκαν την δις Παγκόσμια Πρωταθλήτρια (1930, 1950) και ο Κέβιν Πίνα έγραψε το 0-1 με απευθείας φάουλ στη γωνία του Μουσλέρα στο 21' (σ.σ. λάθος στο «τείχος»), το πρώτο γκολ του Πράσινου Ακρωτηρίου σε Μουντιάλ!

Ο Βαλβέρδε προσπάθησε να «ξεκολλήσει» την ομάδα του με τρία δυνατά σουτ που πέρασαν εκτός, την ώρα που ο Λουίς Σουάρες παρατηρούσε προβληματισμένος την εικόνα των άλλοτε συμπαικτών του. Ξάφνου, στο 44', ο Σανάμπρια έκανε μια καλή σέντρα από τα αριστερά, η κεφαλιά του Μπεντανκούρ σταμάτησε στο δοκάρι και στο «ριμπάουντ» ισοφάρισε σε 1-1 με κεφαλιά-«ψαράκι» ο Αραούχο, αφυπνίζοντας τη «Σελέστε»!

Όλα έδειχναν ισοπαλία, όμως η Ουρουγουάη βρήκε το 2-1 στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου με την προβολή του Κανόμπιο. Ο Ουγκάρτε γέμισε στην περιοχή και ο Αραούχο μετά το 1-1 έδωσε έτοιμο γκολ στον άσο της Φλουμινένσε!



Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, οι παίκτες του Μαρσέλο Μπιέλσα έδειχναν να ελέγχουν την κατάσταση και μέχρι το 60' δεν είχε σημειωθεί κάποια αξιόλογη στιγμή στο δεύτερο μέρος. Τότε, ο Ολιβέρα επιχείρησε κακή πάσα προς τα στόπερ, ο Έλιο Βαρέλα έτρεξε στο χώρο και πλάσαρε τον Μουσλέρα που έκανε έξοδο της... απελπισίας μακριά από την εστία!

Ο σκόρερ πέτυχε το «παρθενικό» του γκολ με το εθνόσημο και μάλιστα, σε τρία λεπτά συμμετοχής, «σοκάροντας» την μέτρια Ουρουγουάη και οδηγώντας σε ένα κοντράστ συναισθημάτων στις κερκίδες. Στα 40 λεπτά που υπολείπονταν, οι δυο ομάδες τα έδωσαν όλα, με τη «Σελέστε» να ψάχνει εναγωνίως το γκολ και τον Βοζίνια να στέκεται τυχερός σε μερικές περιπτώσεις. Το σουτ του Μοντέιρο στο 63', το φάουλ του Βαλβέρδε στο 90' και μερικά τάκλιν αυτοθυσίας σημάδεψαν μια ποδοσφαιρική... παράσταση στο Μαϊάμι.

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Μαρσέλο Μπιέλσα / 4-2-3-1): Μουσλέρα, Βαρέλα, Κάσερες, Ολιβέρα, Σανάμπρια, Ουγκάρτε, Μπεντανκούρ, Κανόμπιο, Αραούχο, Βαλβέρδε, Βίνιας.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ (Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο / 4-1-4-1): Βοζίνια, Μορέιρα, Πίκο, Ντίνι, Καμπράλ, Λεμινί, Αρκάντζο, Μέντες, Μοντέιρο, Γκάρι Ροντρίγκες, Ταβάρες.

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