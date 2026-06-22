«Τρέλα» στη Serie A για τον Νικολό Ζανιόλο - Στο κόλπο Γιουβέντους, Μίλαν και Λάτσιο

Έντονο μεταγραφικό ενδιαφέρον έχει προκύψει για τον Νικολό Ζανιόλο, ο οποίος μετά την εξαιρετική του σεζόν έχει μπει ξανά στο επίκεντρο της Serie A.

Ο Ιταλός επιθετικός, που αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ουντινέζε, εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του και ο σύλλογος προχώρησε στην απόκτησή του με κανονική μεταγραφή. Παρ’ όλα αυτά, το μέλλον του παραμένει αβέβαιο.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ρεπορτάζ, η Γιουβέντους, η Μίλαν και η Λάτσιο παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, με την υπόθεση να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο «καυτά» σενάρια του καλοκαιριού.

Ο 26χρονος φορ φέρεται να βρίσκεται σε διαφωνία με την Ουντινέζε για τις οικονομικές του απολαβές, κάτι που έχει ανοίξει τον δρόμο για πιθανή αποχώρηση, εφόσον φτάσει πρόταση κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Στο παιχνίδι της διεκδίκησης αναφέρεται πως μπορεί να μπει ακόμη και η Κόμο, καθώς προετοιμάζεται για απαιτητική σεζόν με στόχους και στην Ευρώπη.