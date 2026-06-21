«Ζωντανή» η Χάποελ για το πρωτάθλημα με... όργια Μίσιτς

Η Χάποελ πήρε το ντέρμπι του Τελ - Αβίβ, κέρδισε την Μακάμπι στο Game 3 του Ισραηλινού πρωταθλήματος (74-80) , μείωσε την σειρά σε 2-1 και παρέμεινε ζωντανή στην διεκδίκηση του τίτλου. Ματσάρα του Μίσιτς με 29 πόντους και 10 ασίστ

Ζωντανή για το πρωτάθλημα η Χάποελ: Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, πήρε το Game 3 κόντρα στην Μακάμπι επικρατώντας με 80-74 , μειώνοντας την σειρά στο 2-1 και παράμεινε μέσα στο παιχνίδι του τίτλου.

Ο Βασίλιε Μίσιτς ήταν ο κορυφαίος των νικητών με τον Σέρβο γκαρντ να μετρά 29 πόντους με 10 ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση του Οντιάσε με 12 πόντους, διψήφιος και ο Ουέινράιτ με 12 πόντους και 2 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Τζίμι Κλαρκ ήταν πρώτος σκόρερ με 22 πόντους και 7 ασίστ, με τον Λούντμπεργκ να συμπληρώνει 15 πόντους και 3 ασίστ.