Ημέρα των μπαμπάδων, ο Ζοτς επέστρεψε και Παναθηναϊκή διέγερση!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την επιστροφή του τεράστιου Ομπράντοβοιτς, τον ξεσηκωμό του κόσμου του Παναθηναϊκού, που είναι σε συνεχή διέγερση και για το ντου στο ποδόσφαιρο που συνεχίζεται με την απόκτηση του Τσάπρα.

Σήμερα 21 Ιουνίου είναι ευτυχία να είσαι Παναθηναϊκός. Πας στην παραλία να κάνεις μπάνιο. Κάνεις την πρώτη βουτιά, επιστρέφεις στην ξαπλώστρα και βλέπεις, ότι ο Ζοτς επέστρεψε, the King is back. Τρελαίνεσαι δεν μπορείς να συνέλθεις από την χαρά σου , κάνεις μία βουτιά, βγαίνεις και βλέπεις τον νέο προπονητή στο ποδόσφαιρο τον Νιίστρουπ να μιλάει με τρομερή αυτοπεποίθηση για την χρονιά, που έρχεται χωρίς να πουλάει φούμαρα και παπατζιλίκια. Κάνεις πάλι μία βουτιά, βγαίνεις και βλέπεις στο κινητό έκλεισε και ο Τσάπρας.

Μιλάμε για την απόλυτη ….ταύλα. Είναι αυτό, που λέμε, ότι η …διάθεση δεν πέφτει με τίποτα. Ντου από παντού που λέμε από τον Παναθηναϊκό.

Ανατριχίλα, δέος, συγκίνηση. Αυτά είναι τα τρία συναισθήματα, για την επιστροφή του βασιλιά, του κορυφαίου προπονητή στην Ευρώπη ever στο μπάσκετ, του αξεπέραστου Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το ανακοίνωσε με μία φωτογραφία μαζί του και ο κόσμος του Παναθηναϊκού από εκείνη την στιγμή δεν μπορεί να περιμένει. Θέλει να δει και πάλι τον Ζοτς στον πάγκο της ομάδας σε παιχνίδι, για να γνωρίσει την αποθέωση που δεν έχει ξαναγνωρίσει προπονητής στην ιστορία του αθλητισμού.

Και εδώ έρχεται η στιγμή με τους ξυπνητζήδες, που έλεγαν με ύφος χιλίων καρδιναλίων πριν ένα μήνα ότι «μην ασχολείστε ο Ομπράντοβιτς δεν γυρνάει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο κουμάντο». Μέσα πέσατε παπατζήδες , μία φωτογραφία στην μούρη σας σήμερα το πρωί από το Σούνιο ήταν η καλύτερη απάντηση.

Και τώρα καθίστε και απολαύστε την επιστροφή του παντοκράτορα στον θρόνο του σε Ευρώπη και Ελλάδα με τον κορυφαίο προπονητή ever στον πάγκο του. Ο πανικός των απέναντι φαίνεται από σχόλια του στιλ «είναι ξεπερασμένος». Ναστε καλά ρε μπαγάσηδες, μας κάνετε και γελάμε. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο.

Ημέρα των μπαμπάδων σήμερα και ο Ομπράντοβιτς επέστρεψε. Τυχαίο; Δεν νομίζω.

Το ντου συνεχίζεται και στο ποδόσφαιρο. Μετά τον Πένια και τον Καμαρά ο Παναθηναϊκός πήρε και τον Τσάπρα. Με προσωπικές ενέργειες του Αλαφούζου σε όλη την διάρκεια των διαπραγματεύσεων, που διέσυρε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, που έσπασε τα μούτρα του σε άλλη μία μεταγραφική κόντρα με τον Παναθηναϊκό. Το καλύτερο δεξί μπακ του πρωταθλήματος μαζί με τον Ρότα θα φορέσει τα πράσινα και στην πράξη αποδεικνύεται, ότι πλέον ο Παναθηναϊκός ότι καλύτερο έχει διαθέσιμο η ελληνική αγορά και το θέλει το παίρνει. Δεν βλέπει κανέναν…

Πλέον με Πένια τέρμα, Τσάπρα δεξί μπακ, Καμαρά αμυντικό χαφ, δυναμώνεις πολύ την άμυνά σου , την ανεβάζεις επίπεδο και έπεται συνέχεια…

Η ημέρα Παναθηναϊκής ….ταύλας ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του Νιίστρουπ. Είδα έναν προπονητή με τρομερή αυτοπεποίθηση, που ξεκάθαρα είπε, ότι στην αρχή τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και είναι λογικό αυτό στα καλοκαιρινά προκριματικά , όπου ένα λάθος σε πετάει εκτός Ευρώπης. Από πίεση δεν καταλαβαίνει και το εξήγησε, αφού την ίδια πίεση είχε και στην κορυφαία ομάδα της Δανίας την Κοπεγχάγη με την οποία πήρε τίτλους. Και αυτός είναι ο λόγος, που όπως είπε και ο ίδιος ήρθε στον Παναθηναϊκό. Να πάρει πρωτάθλημα.

Και όπως έξυπνα απάντησε ο ίδιος σε σχετική ερώτηση με 4 γκολ σε 11 παιχνίδια επίδοση του Παναθηναϊκού στα τελευταία ματς του πρωταθλήματος πρωτάθλημα δεν μπορείς να πάρεις. Εδωσε το στίγμα του με το καλημέρα, δηλαδή, ότι θέλει να κάνει τον Παναθηναϊκό επιθετικό. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο, αφού σωστά δεν άνοιξε τα χαρτιά του, ούτε για τακτικές, ούτε για μεταγραφές.

*Την Δευτέρα η ομάδα αναχωρεί για την Ολλανδία όπου θα κάνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Μαζί θα είμαστε και εμείς και θα σας μεταφέρουμε από το sdna όλες τις λεπτομέρειες και το ρεπορτάζ από τον Απελντορν της Ολλανδίας.

*Για καλό και για κακό. Κάντε ένα f5 απόψε πριν κοιμηθείτε μπορεί να σκάσει και άλλο τίποτα καλό. Εκστασηηηη.