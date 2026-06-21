Παναθηναϊκός: Αύριο υπογράφουν Πένια και Τσάπρας, την Τρίτη πάνε Ολλανδία

Οι Ινάκι Πένια και Τριαντάφυλλος Τσάπρας θα υπογράψουν αύριο τα συμβόλαιά τους με τον Παναθηναϊκό και την Τρίτη θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία για να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη αποστολή.

Το μεταγραφικό ντεμαράζ του Παναθηναϊκού συνεχίζεται, με τους «πράσινους» να τα έχουν βρει σε όλα με τους Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Ινάκι Πένια, που θα αποτελέσουν τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας.

Αύριο οι δύο ποδοσφαιριστές θα περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο με τα αποτελέσματα θα βάλουν την υπογραφή τους στα νέα τους συμβόλαια.

Ο Έλληνας μπακ θα υπογράψει 4ετές συμβόλαιο, ενώ ο Ισπανός γκολκίπερ για 3+1 χρόνια, με τους δύο άσους να ταξιδεύουν την Τρίτη για την Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθούν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.