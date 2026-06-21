Τίτλος και Top 10 για Νόσκοβα! (vids)

Η Λίντα Νόσκοβα πήρε μεγάλη νίκη επί της Τζέσικα Πεγκούλα και κέρδισε το τουρνουά στο Βερολίνο (WTA 500)!

Σούπερ στο γρασίδι η 21χρονη Τσέχα (Νο.13), υπέταξε την 32χρονη Αμερικανίδα (Νο.4) με 6-4, 4-6, 6-3 σε 2 ώρες και κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο στην καριέρα της (πρώτο στο γρασίδι).

Με την πορεία της στη γερμανική πρωτεύουσα, μάλιστα, θα κάνει αύριο (22/6) την πρώτη της είσοδο στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης εκτοπίζοντας τη συμπατριώτισσά της Καρολίνα Μούχοβα (Νο.10)!

Είναι σίγουρα από τις παίκτριες που έχουν τη δυνατότητα να πάνε μακριά στο Wimbledon, αλλά το ίδιο ισχύει και για την Πεγκούλα, που είχε κατακτήσει τον τίτλο στο Βερολίνο το 2024.

Θυμίζουμε ότι η Νόσκοβα είχε ηττηθεί στον πρώτο γύρο του Roland Garros από τη Μαρία Σάκκαρη.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι ο τελικός άρχισε με πάνω από πέντε ώρες καθυστέρηση, λόγω κακοκαιρίας!

Η Μπούζκοβα πρωταθλήτρια στο Νότιγχαμ

Tελικό, όμως, είχαμε και στο Νότιγχαμ, όπου και πάλι μονομάχησαν μια Τσέχα με μια Αμερικανίδα! Συγκεκριμένα, η Μαρί Μπούζκοβα (Νο.27) λύγισε με 7-6(5), 4-6, 6-2 την Έμα Ναβάρο (Νο.25) και κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο στο γρασίδι.

Έτσι, τέσσερις από τους πέντε τενίστες από τις ΗΠΑ που έπαιζαν σήμερα σε τελικό έμειναν με άδεια χέρια, με μοναδική εξαίρεση τον Φράνσις Τιάφοου, που είχε απέναντί του τον συμπατριώτη του Τέιλορ Φριτζ!

It's Linda's time in Berlin 👏



She comes through a three-set classic against Pegula to claim the title!#BTO26 pic.twitter.com/W475ubqb27 — wta (@WTA) June 21, 2026