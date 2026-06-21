Βοτανικός: Προτεραιότητα για τους 10.000 νέους κατόχους διαρκείας του Παναθηναϊκού

Οι 10.000 πρώτοι νέοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας του Παναθηναϊκού θα έχουν προτεραιότητα για τα διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο γήπεδο του Βοτανικού.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν δεν αφορά αποκλειστικά την αγωνιστική περίοδο που έρχεται, αλλά συνδέεται άμεσα και με την εξασφάλιση προτεραιότητας για την αγορά διαρκείας στο νέο γήπεδο του συλλόγου στον Βοτανικό από τη σεζόν 2027/28.

Οι δύο πρώτες φάσεις προτεραιότητας έχουν πλέον ολοκληρωθεί, με περίπου 9.000 φίλους του «Τριφυλλιού» να έχουν ήδη κατοχυρώσει θέση στη σχετική λίστα. Πρόκειται για κατόχους διαρκείας των προηγούμενων ετών, βάσει των κριτηρίων που είχε θέσει και ανακοινώσει η «πράσινη» ΠΑΕ.

Από τις 4 Ιουνίου έχει ξεκινήσει η ελεύθερη διάθεση των διαρκείας για νέους κατόχους, δηλαδή για φιλάθλους που δεν είχαν αποκτήσει εισιτήριο διαρκείας κατά την τελευταία διετία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι πρώτοι 10.000 νέοι κάτοχοι διαρκείας της φετινής περιόδου θα ενταχθούν στην τρίτη κατηγορία προτεραιότητας για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον σχεδιασμό για την πρώτη χρονιά λειτουργίας της νέας έδρας, αναμένεται να διατεθούν περίπου 20.000 εισιτήρια διαρκείας στο ευρύ κοινό. Ως εκ τούτου, η εξασφάλιση προτεραιότητας αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα για όσους θέλουν να έχουν θέση στο νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού.

Η κατάταξη στην τρίτη κατηγορία θα διαμορφωθεί αποκλειστικά βάσει χρονικής σειράς, με απόλυτη εφαρμογή της λογικής «όποιος προλάβει πρώτος».

Παράλληλα, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του δικαιώματος προτεραιότητας αποτελεί η ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για όλους τους φιλάθλους άνω των 18 ετών, όπως προβλέπεται στους όρους που έχει ήδη γνωστοποιήσει η ΠΑΕ.