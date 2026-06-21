Υπογράφει τετραετές συμβόλαιο στους Σανς ο Γκιλέσπι

Ο Κόλιν Γκιλέσπι θα συνεχίσει την καριέρα του στους Φοίνιξ Σανς, καθώς αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» ο Κόλιν Γκιλέσπι αναμένεται να επιστρέψει στους Φοίνιξ Σανς υπογράφοντας συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια, με τις συνολικές απολαβές του να φτάνουν τα 48 εκατομμύρια δολάρια.

Οι μάνατζερ του παίκτη ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις με τον οργανισμό μόλις ξεκίνησε η off-season και τελικά βρέθηκε η «χρυσή τομή» ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Έτσι, μετά από τρεις συνεχόμενες σεζόν με two-way συμβόλαιο, ο Αμερικανός υπέγραψε ένα μεγάλο συμβόλαιο και γίνεται ξεκάθαρο πως έχει σημαντικό ρόλο στην ομάδα.