ΠΑΟΚ: Στο Μακεδονία Παλλάς ο Λίσι - Δείπνο με Μάτος και Βιεϊρίνια (pic)

Απευθείας στο Μακεδονία Παλάς κατευθύνθηκε ο νέος τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, εκεί όπου επρόκειτο να του παραθέσουν δείπνο, ο τεχνικός και αθλητικός διευθυντής του Δικεφάλου, Αντρέ Βιεϊρίνια και Λέο Μάτος αντίστοιχα.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, το απόγευμα της Κυριακής (21/6) αφίχθη στη Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λίσι, ο οποίος είναι ο εκλεκτός των ανθρώπων του ΠΑΟΚ για να αναλάβει τα ηνία του ασπρόμαυρου πάγκου.

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» τον περίμενε ο Λέο Μάτος, ο οποίος στις πρώτες του δηλώσεις, απευθυνόμενος στον Ιταλό τεχνικό, ευχήθηκε επιτυχίες για τον ΠΑΟΚ.

Κατόπιν οι δύο τους (σ.σ. ο Αλέσιο Λίσι ταξίδεψε μαζί με την οικογένειά του), κατευθύνθηκαν στο Μακεδονία Παλάς, εκεί όπου συναντήθηκαν με τον Αντρέ Βιεϊρίνια για το πρώτο δείπνο εργασίας των τριών ανδρών.

Όπως είναι λογικό, ο χρόνος τρέχει για τους επιτελείς του Δικεφάλου δεδομένου πως αύριο (22/6) είναι η πρώτη επίσημη προπόνηση της νέας σεζόν και οι τρεις τους έχουν να δρομολογήσουν πολλά ζητήματα.