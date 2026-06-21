Ημέρα Ζοτς: Live... όσο παει στο SDNA!

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε σπίτι του και το SDNA θα καλύψει τα πάντα σε ζωντανή μετάδοση.

Η είδηση πως «Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών» επιστρέφει στον Παναθηναϊκό έκανε τον γύρο της Ευρώπης και είναι απολύτως λογικό. Άλλωστε, μιλάμε για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σέρβος θρύλος των πάγκων θα παρουσιαστεί με κάθε επισημότητα το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6, 13:00), με τους φίλους του Τριφυλλιού ν' αδημονούν και να ετοιμάζουν κάτι πολύ μεγάλο για να υποδεχτούν τον (δικό τους) Ζοτς.

Το SDNA, όπως σας ενημερώσαμε, θα έχει κανονικά Magic Euroleague μέσα από το Telecom Center, όμως η εκπομπή είναι το... λιγότερο.

Γιατί το λέμε αυτό;

Πολύ απλά γιατί θα καλύψουμε live όλα όσα γίνονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς, ενώ η Magic Euroleague θα διαρκέσει όσο χρειαστεί και όσο αντέχετε εσείς, οι αναγνώστες μας.

Γι' αυτό εφοδιαστείτε με φαγητό και νερό, κοιμηθείτε καλά σήμερα και αύριο σας περιμένουμε από νωρίς στο αγαπημένο σας ιντερνετικό στέκι.

Είστε έτοιμοι;;;