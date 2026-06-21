Σαουδάραβας δημοσιογράφος φοβήθηκε για... απόλυση του Δώνη επειδή έπαιξε 5-4-1 (vid)

Ο Έλληνας τεχνικός υπερασπίστηκε τους παίκτες και τις ιδέες του μετά την «βαριά» ήττα από την Ισπανία, ενώ προσπάθησε να απαντήσει με χιούμορ σε έναν δημοσιογράφο που φοβήθηκε μην... απολυθεί, όπως ο Σαμπρί Λαμουσί από την Τυνησία!

Η συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Δώνη στα ελληνικά, μετά το Ισπανία-Σαουδική Αραβία:

Για το αν το πλάνο ήταν σωστό απέναντι στο φαβορί, δεδομένων των τριών γκολ που δέχθηκε η ομάδα ημίχρονο: «Αντιμετωπίσαμε μια εξαιρετική ομάδα. Αποφασίσαμε να παίξουμε με χαμηλό μπλοκ, με γραμμή πέντε αμυντικών. Όταν όμως η Ισπανία πλησίαζε, έπρεπε να κλείνουμε καλά τους χώρους. Δεν έχω μια μοναδική απάντηση για το τι μπορεί να πάει καλά ή στραβά. Δεν υπερασπιστήκαμε σωστά την περιοχή μας. Ο ξέφρενος ρυθμός μας επηρέασε. Δεν ήμασταν συμπαγείς και κάναμε πολλά λάθη με την μπάλα στα πόδια».

Για το τι πήγε... στραβά στο παιχνίδι: «Όταν το παιχνίδι δεν σου βγαίνει και έχεις δεχτεί τρία γκολ πολύ γρήγορα, αρχίζουν να εμφανίζονται ανασφάλειες. Προσπαθείς να ηρεμήσεις την ομάδα και είναι προφανές ότι οι παίκτες μας επηρεάζονται. Στο ποδόσφαιρο, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, αυτά συμβαίνουν. Άνθρωποι είμαστε και αυτό είναι αυτονόητο. Δεν είναι φόβος, αλλά ανασφάλεια. Όταν τα πράγματα δεν αποδίδουν, προσπαθείς να βοηθήσεις και να δώσεις κίνητρο».

Για την ενίσχυση του κέντρου και αν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι: «Ξεκινήσαμε με 5-4-1. Αυτό προϋποθέτει ότι έχεις αρκετούς παίκτες για να σταματήσεις την προέλαση από τα πλάγια, καλύτερα απ' ό,τι με ένα 4-4-2. Πρέπει να είσαι πολύ συμπαγής και το πρόβλημα ήταν το ίδιο με το δεύτερο ημίχρονο κόντρα στην Ουρουγουάη: δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε την κυκλοφορία της μπάλας».

Για το αν θα ήταν προτιμότερο να είχε αλλάξει το πλάνο: «Πρέπει να το σκεφτείτε αντίστροφα. Κόντρα στην Ουρουγουάη εφαρμόσαμε το 4-4-2· αν κοιτάξουμε την Ισπανία, με αυτόν τον σχηματισμό είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Έχει πολλούς παίκτες στα πλάγια και με αυτόν τον τρόπο θα επιτρέπαμε στους εξτρέμ τους να συγκλίνουν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Βλέπω ότι γίνεται μια ανάλυση με βάση το σύστημα, αλλά εγώ εστιάζω στα σημεία που φτάνει η μπάλα».

Για την απόδοση του Λαμίν Γιαμάλ: «Αυτό που δήλωσα χθες είναι κάτι που μπορεί να το δει όλος ο κόσμος. Όταν υπάρχουν παίκτες με τα δικά του χαρακτηριστικά, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Είναι ένας παίκτης που διασπά τις ισορροπίες».

Σε ερώτηση για το αν ακολούθησε την πεπατημένη των φιλικών αγώνων: «Πιστεύετε ότι θα με απολύσουν επειδή έπαιξα με 5-4-1 εναντίον της Ισπανίας;».

Για τον λόγο που δεν χρησιμοποίησε τον Κάνο, δεδομένου ότι θεωρείται ο καλύτερος μέσος της Σαουδικής Αραβίας: «Δεν πρόκειται να απαντήσω σε ερωτήσεις του προσωπικού».

Για το αν το επίπεδο του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας βοηθάει την εθνική ομάδα: «Οι παίκτες αποκτούν περισσότερες εμπειρίες και υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού. Όσο πιο ανταγωνιστικό είναι το πρωτάθλημα, τόσο περισσότερο θα βελτιώνονται οι ποδοσφαιριστές. Το σημερινό αποτέλεσμα ήταν κακό, ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Μου αρέσει να είμαι ρεαλιστής με βάση αυτό που βλέπω. Έχουμε μια εξαιρετική εθνική ομάδα και θα επιστρέψουμε στο επίπεδο που αναμένεται από εμάς».



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