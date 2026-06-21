Νίκησε άνετα το Λουξεμβούργο και περιμένει την τελική της κατάταξη η Εθνική ανδρών

Η Εθνική ανδρών νίκησε και το Λουξεμβούργο με 3-0 σετ και ολοκλήρωσε με ρεκόρ 5-1 την League Phase του European League. Η γαλανόλευκη περιμένει να μάθει την τελική της κατάταξη και το πιθανότερο σενάριο είναι να τερματίσει στην πέμπτη θέση.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα πρόκρισης στο Ευρωβόλεϊ με την κατάργηση των προκριματικών αγώνων, οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας του European League 2026 θα εξασφάλιζαν την πρόκριση για τα τελικά του 2028.

Στο πρώτο σετ το Λουξεμβούργο ξεκίνησε δυνατά και χωρίς άγχος και ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 13-13. Το μονό μπλοκ του Κασαμπαλή έβαλε μπροστά την Εθνική μας ομάδα (13-14), για να ανεβάσει τη διαφορά στο +2 ο Πιτακούδης με κόντρα επίθεση (16-18). Η Ελλάδα διατήρησε το προβάδισμα (19-21 με μπλοκ του Χανδρινού), για να λήξει το σετ ο Μάρκου για το 22-25.

Στο δεύτερο σετ το Λουξεμβούργο προηγήθηκε αρκετές φορές με +2 (11-9, 13-11, 15-13). Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πάντοτε έβρισκε τις λύσεις για να ισοφαρίσει ή να περάσει μπροστά και με μπλοκ του Μάρκου και σέρβερ τον Πρωτοψάλτη το σκορ έγινε 19-20. Με μονό μπλοκ του Θεοδόση ξεφύγαμε με +2 (20-22), για να λήξει το σετ με 22-25 με άουτ επίθεση του Λουξεμβούργου.

Στο τρίτο σετ η Εθνική ανδρών έκανε τα εύκολα δύσκολα καθώς προηγήθηκε με 18-22 και ενώ όλα έδειχναν ότι θα κατακτούσαμε με άνεση το σετ, το Λουξεμβούργο επέστρεψε και ισοφάρισε σε 23-23. Μάλιστα η οικοδέσποινα χώρα είχε τέσσερα σετ μπολ (27-26, 28-27, 29-28, 30-29), όμως η Ελλάδα έβρισκε τις λύσεις για το side out. Το φινάλε του αγώνα υπέγραψε ο Θανάσης Πρωτοψάλτης με άσσο για το τελικό 31-33.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 15-16, 19-21, 22-25

2ο σετ: 8-7, 16-14, 20-21, 22-25

3ο σετ: 8-7, 14-16, 18-21, 31-33

*Οι πόντοι του Λουξεμβούργου προήλθαν από 4 άσσους, 37 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 3 άσσους, 45 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (22-25, 22-25, 31-33) σε 111′

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (Πομπίλου Ντασκάλου): Μπράας 5 (2/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ζουΐντεμπεργκ 11 (10/24 επ., 1 άσσος, 67% υπ.-60% άριστες), Φέιτ 3 (3/5 επ.), Γκαλόπο 13 (11/30 επ., 2 μπλοκ, 36% υπ.-20% άριστες), Μάνγκεν 4 (3/7 επ., 1 μπλοκ), Όεσχ 6 (6/14 επ.) / Μαρίνο (λ, 71% υπ.-35% άριστες), Μπίλαν 3 (2/5 επ., 1 άσσος), Μέτζγκερ.

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κασαμπαλής 1 (1 μπλοκ), Πιτακούδης 9 (7/8 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Χανδρινός 5 (3/11 επ., 2 μπλοκ, 56% υπ.-25% άριστες), Πρωτοψάλτης 9 (7/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 47% υπ. – 27% άριστες), Λινάρδος 3 (3/3 επ.), Μάρκου 23 (19/31 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Χανδρινός Α. (λ, 69% υπ. – 38% άριστες), Τζιάβρας (λ), Θεοδόσης 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Βουλκίδης, Γαλιώτος 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Ράπτης 5 (4/7 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ.-12% άριστες), Μούχλιας Σ..