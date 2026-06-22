Ο Α.Ο. Γιούχτας ανανέωσε με τον Δημήτρη Μάνο

Ο Α.Ο. Γιούχτας ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον επιθετικό Δημήτρης Μάνος για ακόμη έναν χρόνο, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο ενός από τους πιο παραγωγικούς παίκτες της ομάδας.

Ο έμπειρος φορ αποτέλεσε βασικό «όπλο» στη γραμμή κρούσης τη σεζόν που πέρασε, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 20 γκολ και κατακτώντας την κορυφή του πίνακα των σκόρερ στον 6ο όμιλο της Γ’ Εθνική Κατηγορία.

Η παρουσία του χαρακτηρίστηκε καθοριστική, καθώς δεν πρόσφερε μόνο εκτελεστική δεινότητα, αλλά και ηγετικά χαρακτηριστικά μέσα στο γήπεδο, βοηθώντας σημαντικά την πορεία της ομάδας.

Σε δηλώσεις του μετά την ανανέωση, ο Μάνος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παραμονή του, τονίζοντας ότι στόχος του είναι να συμβάλει σε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες με τον σύλλογο και να ζήσει «ξεχωριστές στιγμές» με τον Γιούχτα.

Η παραμονή του θεωρείται σημαντική κίνηση για την ομάδα, που θέλει να συνεχίσει με σταθερό κορμό και υψηλούς στόχους ενόψει της νέας σεζόν.