Οι αστέρες της Μπάγερν λάμπουν και στο Μουντιάλ

Η εξαιρετική επιθετική τριάδα της Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει να εντυπωσιάζει, αυτή τη φορά στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026.

Ο Χάρι Κέιν, ο Μίκαελ Ολίζε και ο Λουίς Ντίας, οι οποίοι ξεπέρασαν συνολικά τις 100 συμμετοχές σε γκολ τη σεζόν 2025/26, έχουν ήδη αφήσει το στίγμα τους με τις εθνικές τους ομάδες.

Ο Χάρι Κέιν οδήγησε την Αγγλία στη νίκη με 4-2 απέναντι στην Κροατία, πετυχαίνοντας δύο γκολ. Ο αρχηγός των «Τριών Λιονταριών» σκόραρε από το σημείο του πέναλτι και με κεφαλιά, φτάνοντας τα 10 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου και ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ του Γκάρι Λίνεκερ. Η εμφάνισή του τού χάρισε και το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα.

Με τη φανέλα της Γαλλίας, ο Μίκαελ Ολίσε ξεχώρισε στην πρεμιέρα απέναντι στη Σενεγάλη. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός δημιούργησε το γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ και αποτέλεσε τον βασικό εκφραστή του παιχνιδιού των «τρικολόρ», κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη του αγώνα.

Την ίδια ώρα, ο Λουίς Ντίας ήταν καθοριστικός στη νίκη της Κολομβίας με 3-1 επί του Ουζμπεκιστάν. Με ένα γκολ και μία ασίστ, ο ταχύτατος εξτρέμ έδωσε τον τόνο για την ομάδα του και αναδείχθηκε επίσης πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης.