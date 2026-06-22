Πετί: «Η Αργεντινή παίζει για τον Μέσι, η Πορτογαλία δεν κάνει το ίδιο για τον Ρονάλντο

Ο παλαίμαχος διεθνής Γάλλος ποδοσφαιριστής Εμανουέλ Πετί εξέφρασε την άποψή του για τη διαφορά που χωρίζει τον Λιονέλ Μέσι από τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Σύμφωνα με τον Πετί, το βασικό στοιχείο που κάνει τη διαφορά είναι η στήριξη που λαμβάνουν οι δύο σούπερ σταρ από τους συμπαίκτες τους. Όπως υποστήριξε, οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής αγωνίζονται με στόχο να αναδείξουν τον Μέσι και να τον βοηθήσουν να αποδώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, κάτι που δεν συμβαίνει στον ίδιο βαθμό με την εθνική Πορτογαλίας και τον Ρονάλντο.

Ο Γάλλος θεωρεί ότι αυτή η συνοχή και η αφοσίωση γύρω από τον αρχηγό της «Αλμπισελέστε» αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα στις πρόσφατες επιτυχίες της Αργεντινής, ενώ εκτίμησε πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, καλείται να διατηρήσει την ισορροπία και την ενότητα στο εσωτερικό της ομάδας.

«Οι παίκτες της Αργεντινής παίζουν για τον Μέσι. Οι παίκτες της Πορτογαλίας δεν παίζουν για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και αυτή είναι η βασική διαφορά».