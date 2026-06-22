Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «σκανάρουν» τον Φέλιξ Ενμέτσα

Τον Φέλιξ Ενμέτσα παρακολουθούν στενά η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα.

Ο 25χρονος μέσος της Μπορούσια Ντόρτμουντ βρίσκεται στο στόχαστρο των δύο κορυφαίων συλλόγων της Premier League, με τους σκάουτερ τους να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Παρότι ο Γερμανός χαφ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2030, φέρεται να βλέπει θετικά μια πιθανή μετακίνηση στην Αγγλία, κάτι που δίνει επιπλέον ενδιαφέρον στο ενδεχόμενο deal.

Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, η Premier League θα μπορούσε να δει μια τέτοια μεταγραφή να φτάνει περίπου τα 60 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Ενμέτσα κατέγραψε 42 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Το ενδιαφέρον των δύο αγγλικών «γιγάντων» αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς ο παίκτης θεωρείται μια από τις ενδιαφέρουσες λύσεις για τη μεσαία γραμμή της επόμενης σεζόν.