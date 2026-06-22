Μεταγραφικός «πυρετός» για τον Σάμερβιλ - Στο παιχνίδι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Στο επίκεντρο έντονου μεταγραφικού ενδιαφέροντος βρίσκεται ο Κριένσιο Σάμερβιλ, με κορυφαίους συλλόγους της Αγγλίας να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του ενόψει της επόμενης μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του Ολλανδού εξτρέμ, ενώ ενδιαφέρον φέρονται να δείχνουν επίσης η Άρσεναλ, η Τότεναμ και η Άστον Βίλα.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του μετά τις πρόσφατες εμφανίσεις του σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που έχει προκαλέσει νέα «εκτόξευση» στην εκτιμώμενη αξία του.

Όπως αναφέρεται, η χρηματιστηριακή του αξία που μέχρι πρόσφατα άγγιζε τα 43 εκατομμύρια λίρες, πλέον αυξάνεται σημαντικά λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και της έντονης ζήτησης από κορυφαίους συλλόγους.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει έντονα το καλοκαίρι, καθώς αρκετές ομάδες της Premier League εξετάζουν σοβαρά την ενίσχυσή τους στα άκρα της επίθεσης.