Τσέλσι: Σενάριο ανταλλαγής με Τζάκσον για τον Αντρέα Καμπιάσο

Σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον μεταγραφικό σενάριο εμπλέκονται η Τσέλσι και η Γιουβέντους, καθώς οι Λονδρέζοι φέρονται να έχουν προτείνει ανταλλαγή παικτών για την απόκτηση του Αντρέα Καμπιάσο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Τσέλσι έχει βάλει ως προτεραιότητα τον Ιταλό διεθνή μπακ, μετά τις αλλαγές στο ρόστερ της, ενώ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στην πρόταση τον Νίκολας Τζάκσον.

Η Γιουβέντους φέρεται να αποτιμά τον Καμπιάσο γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ, με την αρχική πρόταση της αγγλικής ομάδας να μην καλύπτει τις απαιτήσεις των Ιταλών. Ωστόσο, η ανάγκη της “Γηραιάς Κυρίας” για ενίσχυση στην επίθεση ανοίγει τον δρόμο για πιθανό deal με ανταλλαγή.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρεται επίσης στο ευρύτερο πλαίσιο των μετακινήσεων, καθώς η αποχώρηση του Μαρτ Κουκουρέγια έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα για την Τσέλσι στην αριστερή πλευρά της άμυνας.

Το σενάριο παραμένει ανοιχτό, με τις διαπραγματεύσεις να αναμένονται ιδιαίτερα απαιτητικές, καθώς και οι δύο πλευρές εξετάζουν όλες τις παραμέτρους πριν από οποιαδήποτε τελική συμφωνία.