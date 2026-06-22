Μάχη για τον Άνταμ Γουόρτον - Τότεναμ, Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης στο παιχνίδι

Έντονο ενδιαφέρον από κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης έχει προσελκύσει ο νεαρός Άγγλος μέσος της Κρίσταλ Πάλας, Άνταμ Γουόρτον, ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα της Premier League.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η Τότεναμ ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτησή του, ωστόσο δεν παίζει μόνη της.

Στην υπόθεση έχουν μπει δυναμικά τόσο η Τσέλσι όσο και η Ρεάλ Μαδρίτης, δημιουργώντας ένα «καυτό» μεταγραφικό σενάριο που μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλη μάχη του καλοκαιριού.

Ο 22χρονος χαφ έχει εντυπωσιάσει με την ωριμότητα και την τεχνική του κατάρτιση, με τις εμφανίσεις του να τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο υποσχόμενους μέσους του αγγλικού πρωταθλήματος.

Το ενδιαφέρον των μεγάλων συλλόγων αυξάνει φυσικά και την πίεση στην Κρίσταλ Πάλας, που γνωρίζει ότι δύσκολα θα καταφέρει να τον κρατήσει αν φτάσει μια μεγάλη πρόταση στο τραπέζι.

Παράλληλα, σε άλλη υπόθεση που αφορά τους «Σπερς», αναφέρεται ότι ο Λούκας Μπέργκβαλ φέρεται να έχει εκφράσει την επιθυμία να εξετάσει νέες προκλήσεις, προσθέτοντας επιπλέον κινητικότητα στο ρόστερ της ομάδας του Λονδίνου.