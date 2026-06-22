Ιστορική νίκη για την Αίγυπτο στο Μουντιάλ- Τούμπαρε τη Νέα Ζηλανδία

Η Αίγυπτος πέτυχε μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, επικρατώντας με 3-1 για τη δεύτερη αγωνιστική του 7ου ομίλου και πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Νεοζηλανδοί προηγήθηκαν στο 15ο λεπτό με τον Σέρμαν, όμως οι «Φαραώ» ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο και έφεραν τα πάνω κάτω.

Ο Ζίκο ισοφάρισε στο 59’, ενώ ο Μοχάμεντ Σαλάχ ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 67’ με το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Τρεζεγκέ στο 82ο λεπτό, σφραγίζοντας μια ιστορική επιτυχία για την ομάδα του Χοσάμ Χασάν.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Αίγυπτος πηγές στους τέσσερις βαθμούς και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στη φάση των «32», έχοντας πλέον το πάνω χέρι στον όμιλο ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στο Ιράν.

Οι «Φαραώ» έδειξαν χαρακτήρα, γράφοντας μία από τις σημαντικότερες σελίδες στην ποδοσφαιρική ιστορία της χώρας τους, αφού έκαναν την μεγάλη ανατροπή.

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