Αγρίνιο: Άγρια επίθεση σε γυναίκα από τον σύντροφό της – Της χτύπησε το κεφάλι σε τζάμι

Ο δράστης φέρεται να έσυρε το θύμα για αρκετά μέτρα σε πεζόδρομο του Αγρινίου.

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Κυριακής (21/6), στο κέντρο του Αγρίνιο, όταν μια γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από το agriniopress.gr, ο άνδρας χτύπησε με δύναμη το κεφάλι της σε τζάμι, προκαλώντας αναστάτωση στους περίοικους, οι οποίοι κατήγγειλαν το συμβάν στις Αρχές. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην κεντρική πλατεία, στο Αγρίνιο και δη στην αρχή της οδού Αναστασιάδη, όπως ανέφεραν οι κάτοικοι.

Ένοικος της πολυκατοικίας ξύπνησε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα από δυνατές φωνές. Όταν βγήκε στο μπαλκόνι, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια βίαιη σκηνή. Μια γυναίκα φώναζε, καθώς ένας άνδρας τη χτυπούσε και την έσπρωχνε στον δρόμο.

Όπως προέκυψε, το ζευγάρι είχε διαπληκτιστεί. Ο άνδρας έσπρωξε τη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας και χτύπησε το κεφάλι της με δύναμη πάνω στο τζάμι. Στη συνέχεια, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την έσυρε για πολλά μέτρα, μέσα από τον πεζόδρομο της οδού Ηλία Ηλιού, μέχρι την οδό Τσικνιά

Εν συνεχεία, το πρωί, οι μάρτυρες απευθύνθηκαν στην Αστυνομία και κατήγγειλαν όσα είδαν. Οι Αρχές διενεργούν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο. Στο πλαίσιο αυτό, οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των γειτονικών κτηρίων, ώστε να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα για τη διαδρομή και τη δράση του δράστη.

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