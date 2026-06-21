Λέικερς: Οι δύο καλύτερες αποδόσεις από το τρίποντο έγιναν την ίδια σεζόν (vid)

Οι δύο καλύτερες επιδόσεις από το τρίποντο σε μία σεζόν στην ιστορία των Λος Άντζελες Λέικερς έγιναν από τους Λουκ Κενάρντ και Ρούι Χατσιμούρα την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς μπορεί να μην επέστρεψαν στην κορυφή του ΝΒΑ, όμως έκαναν τη δική του υπέρβαση, αποκλείοντας στα play-offs τους Χιούστον Ρόκετς. Κομβικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η επίδοση του Ρούι Χατσιμούρα, ο οποίος στην post-season εκτέλεσε με 56,9% από το τρίποντο.

Μάλιστα, με αυτή την επίδοση βελτίωσε το ποσοστό του σε 46,6% μέσα στην σεζόν και έκανε την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του οργανισμού σε μία αγωνιστική περίοδο. Μπροστά του στην σχετική λίστα έχει μόνο τον… Λουκ Κενάρντ, ο οποίος εκτέλεσε με 47,7% μέσα στη σεζόν και πραγματοποίησε την καλύτερη επίδοση ever στην ομάδα.

Έτσι, οι δύο «Λιμνάνθρωποι»… έγραψαν με χρυσά (και μωβ) γράμματα τα ονόματά τους στην ιστορία των Λέικερς.

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