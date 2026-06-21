Η φούρια ρόχα δεν είχε διάθεση για άλλα αστεία και η ομάδα του Γιώργου Δώνη δεν κατάφερε να αποφύγει την συντριβή (4-0).

Το δις εξαμαρτείν, ουκ ανδρός σοφού. Και οι Ισπανοί έχουν αποδείξει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, ότι τουλάχιστον στην μπάλα διαθέτουν συμπυκνωμένη σοφία.

Γκέλες, στραβές, αποτυχίες, όπως αυτή της πρεμιέρας απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι συμβαίνουν μία φορά. Η φούρια ρόχα αυτή τη φορά ήταν υποψιασμένη, θυμωμένη και αυτή που την πλήρωσε ήταν η Σαουδική Αραβία, που δεν απέφυγε τη βαριά ήττα με 4-0.

Ο διαφορετικός τρόπος που προσέγγισε το παιχνίδι ο Λουίς ντε λα Φουέντε φάνηκε από την αρχική ενδεκάδα. Η χρησιμοποίηση του Λαμίν Γιαμάλ (κυρίως), αλλά και οι τέσσερις αλλαγές στο αρχικό σχήμα (όλες με επιθετική λογική) έδειξαν ότι τα πράγματα είχαν γίνει πολύ σοβαρά.

Κι αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο. Η Ισπανία πίεσε από το πρώτο λεπτό, έβαλε μέσα στα καρέ της, την Σαουδική Αραβία που παρά την αλλαγή σχηματισμού και την πεντάδα στην άμυνα δεν είχε καμία τύχη.

Το πρώτο δεκάλεπτο φάνηκε σαν… αιώνας στους Άραβες, με την Ισπανία να έχει τον Ογιαρθάμπαλ σε εκπληκτικό βράδυ. Ο επιθετικός της Ρεάλ Σοσιεδάδ με πονηρή παράλληλη μπαλιά βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Γιαμάλ κι εκείνος είχε εύκολο έργο για το 1-0 (10’).

Οι Άραβες δεν μπορούσαν να αμυνθούν με τίποτα στις στατικές φάσεις και πριν το πρώτο cooling break είχαν βρεθεί με τρία γκολ στην πλάτη.

Δύο παρόμοια γκολ του Ογιαρθάμπαλ μετά από φάσεις διαρκείας και αδυναμία της αραβικές άμυνας να τελειώσει τις φάσεις (21’, 24’) έφεραν το σκορ στο 3-0, ενώ ο αφιονισμένος Βάσκος είχε και δοκάρι (36’) με μαεστρικό πλασέ, έπειτα από λάθος πάσα του τερματοφύλακα.

Ο Ντε Λα Φουέντε με τις αλλαγές του στο ημίχρονο (εκτός ο Γιαμάλ και ο Ογιαρθάμπαλ) ήταν ουσιαστικά σαν να διέταξε παύση πυρός, αφού τα δύσκολα έρχονται από εδώ και πέρα.

Το 4-0 ήρθε ξανά από φάση που ξεκίνησε από κόρνερ και βολέ του Κουκουρέγια, που πρώτα χτύπησε στο δοκάρι και μετά στην πλάτη του Ταμπακτί για το 4-0 (49’).

Το δεύτερο ημίχρονο κύλησε κυριολεκτικά σαν νεράκι, αφού η διαφορά δυναμικότητας στο γήπεδο ήταν τεράστια. Κάτι αναλαμπές και δύο καλές στιγμές από Πόρο (52’) Φεράν Τόρες (65’) διέκοψαν την μονοτονία, με το VAR να ακυρώνει σωστά ως οφσάιντ πέμπτο γκολ του Φεράν Τόρες στις καθυστερήσεις, με το 4-0 να μένει ως το τέλος.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Ουνάι Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Πέδρι (76’ Φαμπιάν Ρουίθ), Ντάνι Όλμο (61’ Μερίνο), Μπαένα (61’ Νίκο Γουίλιαμς), Γιαμάλ (46’ Πίνο), Ογιαρθάμπαλ (46’ Φεράν Τόρες).

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ (Γιώργος Δώνης): Αλ-Οβαΐς, Αμπντουλχαμίντ, Αλ-Αμρί (60’ Χεϊτζί), Λατζαμί, Ταμπακτί, Αλ-Χαρμπί, Αλ-Τζουβαΐρ (46’ Αλ-Χαμντάν), Αλ-Καϊμπαρί (46’ Κάνο), Ν. Αλ-Νταουσαρί (90’ Αλ-Γκανάμ), Σ. Αλ-Νταουσαρί, Αλ-Μπουραϊκάν (60’ Αλ-Σαμάτ).

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