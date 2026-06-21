«Με έλεγε ανώμαλη επειδή δεν ήθελα να με φιλάει»: Αποτροπιασμό προκαλούν οι καταγγελίες για πρώην αρχιμανδρίτη

Μορφή «χιονοστιβάδας» έχουν πάρει οι καταγγελίες για βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση από πρώην αρχιμανδρίτη, με πέντε γυναίκες - ανήλικες τότε - να περιγράφουν τη φρίκη που έζησαν.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία μιας 23χρονης, που αναφέρει: «Εμένα ήταν η πρώτη μου φορά στο εξωτερικό και δεν είχαν έρθει οι γονείς μου, οπότε κάπως το στομάχι μου είχε κλείσει και δεν μπορούσα να φάω. Και ένα βράδυ τον μαθαίνω και ζητάει από τις κυρίες να με πάνε στο δωμάτιό του. Μένουμε λοιπόν οι δυο μας στο δωμάτιο. Αυτός ήταν ξαπλωμένος. Μου λέει να ξαπλώσω κι εγώ δίπλα του και, να, για να με ευλογήσει, για να ανοίξει το στομάχι μου και να αρχίσω να τρώω. Ξαπλώνω λοιπόν δίπλα του και απλώς βάζει το χέρι του μέσα απ’ την μπλούζα μου και χαϊδεύει το στήθος μου και το κάνει αυτό για πάρα πολύ λίγο και μετά μου λέει εντάξει, σήκω τώρα».

Μιλώντας στο MEGA, η 23χρονη συνέχισε λέγοντας πως έξι μήνες αργότερα, «με παίρνει τηλέφωνο σπίτι μου και μου είναι πολύ αυστηρό ύφος. Μου λέει έλα από δω να σου δώσω ξύλο. Γενικότερα υπήρχε αυτό το κλίμα του να μας μαλώνουν πάρα πολύ, οπότε και εγώ θεώρησα ότι κάτι έχω κάνει κακό και έπρεπε να πάω από εκεί να με μαλώσει. Οπότε πήγα πάρα πολύ φοβισμένη. Ήταν πολύ αυστηρός και μου ξαναλέει έλα να σου δώσω ξύλο. Μου ‘λεγε έλα πιο κοντά. Εγώ πολύ τρομοκρατημένη φτάνω πολύ κοντά του και με φιλάει στο στόμα και μετά αμέσως αλλάζει η έκφρασή του. Μου χαμογελάει και μου λέει αυτό ήταν το ξύλο που ήθελα να σου δώσω. Ήμουν παγωμένη, ήθελα να φύγω κατευθείαν, όμως φεύγοντας κλείνοντας την πόρτα μου λέει να ξανά έρθεις να σου δώσω ξύλο».

«Προσπαθούσε να με τρίψει»

Τα περιστατικά που διηγήθηκε η 23χρονη κοπέλα είναι φρικιαστικά. «Άρχισε να μου λέει ότι το να φοράμε σουτιέν δε χρειάζεται και να βγάζω το σουτιέν μου, να με χαϊδεύει, να μου ζητάει να βγάλω και την μπλούζα μου για να το βλέπει, να το χαϊδεύει και στη συνέχεια προχώρησε και στο κάτω εσώρουχο. Το χέρι του έβαζε μέσα, προσπαθούσε να με τρίψει. Εγώ εκείνη την ώρα θυμάμαι να θέλω να τσιρίξω και να μην μπορώ. Έφευγα και έβαζα τα κλάματα. Πολύ συχνά με καλούσε στο δωμάτιό του να του τρίψουμε τα πόδια και να του διαβάζουμε βιβλίο μαζί με μια άλλη φίλη μου. Και καμιά φορά έτριβε μία τα πόδια και είχε την άλλη πάνω και τη φίλη της. Ένιωθα πολύ φοβισμένη και ταυτόχρονα δεν καταλάβαινα ακριβώς τι συνέβαινε. Γιατί από τη μία το σώμα μου μου έλεγε ότι δε μου αρέσει αυτό που γίνεται, αλλά από την άλλη το κεφάλι μου μου έλεγε ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος του Θεού, που όλοι γύρω μου τον θεωρούν πάρα πολύ καλό και πρέπει να κάνω ό,τι λέει», τόνισε.

Το καθεστώς στη συγκεκριμένη ενορία ήταν η σιωπή, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα. «Δεν το είπα σε κανέναν και γενικότερα άργησα πολύ να μιλήσω για όλα αυτά. Κάποια στιγμή στην τρίτη γυμνασίου το συζήτησα με άλλες δύο φίλες μου. Τους είπα ότι εμένα με φίλησε στο στόμα και μου είπαν και εκείνες ότι τους φιλούσε στο στόμα. Αποφασίσαμε να πάμε να του το πούμε ότι αυτό που κάνει δε μας αρέσει καθόλου. Και εκείνος μας είπε ότι από τη στιγμή που δε μας αρέσει, ε, θα πρέπει να φύγουμε από την ενορία. Μάλιστα μας λέει να δω και τι θα πείτε στους γονείς σας που θα φύγετε. Στο μεταξύ εμάς ήταν οι οικογένειές μας, τα αδέρφια μας, οι φίλοι μας. Όλοι εκεί μέσα. Μόνο αυτό είχαμε γνωρίσει μέχρι τότε. Πήγαμε μία – μία και του είπαμε ότι τελικά δε θέλουμε να φύγουμε. Και εκείνος μας είπε ότι εντάξει, αλλά αφού θα μείνετε θα συνεχιστούν και όλα αυτά που σας κάνουν», είπε.

Σύμφωνα με την ίδια, υπήρχαν άτομα που γνώριζαν το πραγματικό πρόσωπο του ιερέα, αλλά δεν έκαναν τίποτα γι’ αυτό. «Ή ήταν στο σπίτι του την ώρα που γινόντουσαν όλα αυτά, πολύ συχνά σε ένα σπίτι χωρίς ηχομόνωση, σε ένα σπίτι που πολλές φορές εκείνοι μας παίρναν τηλέφωνα και μας έλεγαν να πάμε. Κανονίζανε ποια κοπέλα θα πάει να του τρίψει τα πόδια, με ποια σειρά. Οπότε θεωρώ ότι είχαν καταλάβει ότι κάτι συνέβαινε», κατέληξε.

Μας προέτρεπαν να μη μιλάμε στους γονείς μας

«Με προέτρεπε να φοράω φαρδιά ρούχα, να μη φοράω φανελάκι για να μπορεί να με ακουμπάει πιο εύκολα, και μου έλεγε κιόλας ότι δεν καταλαβαίνει το λόγο που εγώ φοράω στηθόδεσμο. Με φίλησε πολύ έντονα στο στόμα και αισθησιακά. Εγώ πάγωσα γιατί δε με είχαν ξανά φιλήσει στο στόμα και ειδικά αυτός ο άνθρωπος. Και άρχισα να κλαίω πάρα πολύ και του έλεγα ότι δε νιώθω καλά και δε θέλω. Και εκείνος συνέχιζε. Ναι, ενώ έκλαιγα πάρα πολύ και μάλιστα νευρίασε που έκλαιγα και μάλιστα μια φορά με είχε πάρει, είχε βάλει τους μηρούς μου στη γεννητική περιοχή και λικνιζόταν. Με είχε πάρει αγκαλιά υποτίθεται, σαν παππούς μου. Έτσι έλεγε. Και εγώ αισθανόμουν το πέος του να έχει σκληρύνει στα οπίσθιά μου», κατήγγειλε από την πλευρά της 25χρονη.

«Έβαλε το χέρι του να με χαϊδέψει αρχικά πάνω από την μπλούζα, και μετά έβαλε το χέρι του μέσα απ’ την μπλούζα μου πάνω από το στηθόδεσμο, λέγοντάς μου παράλληλα ότι οι μαστοί είναι γαλακτοφόροι αδένες, ότι είναι σαν μπουκάλια για το θηλασμό των μωρών και ότι όποιος τους βλέπει διαφορετικά είναι ανώμαλος», είπε. Τα κορίτσια είχαν μάθει να ζουν από πολύ μικρές κάτω από αυστηρούς κανόνες σε ένα απόλυτα ελεγκτικό πλαίσιο. Μακριά και φαρδιά ρούχα ακόμη και σε μικρά παιδάκια. Κορίτσια που δεν έπρεπε να πλησιάζουν αγόρια γιατί τα σκανδάλιζαν.

«Έπρεπε οι φούστες να είναι σίγουρα κάτω από το γόνατο, ούτε καν πάνω στο γόνατο. Έπρεπε να μην είναι τα ρούχα μας της μόδας. Εμένα άρχισε να μ’ αρέσει ένα αγόρι, απλά σαν παιδάκι, δηλαδή πολύ πλατωνικά. Ήμουν τετάρτη δημοτικού τότε. Παιδάκι, δέκα χρονών. Άρχισε να μού αρέσει. Κάπως το έμαθαν και ουσιαστικά μου κάνανε πολλές νύξεις και πολλά μαθήματα για το ότι πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι σεξουαλικοποιώ τα αγόρια και ότι όλο αυτό δεν είναι χριστιανικό, είναι αμαρτωλό και ότι θα με οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια», επισήμανε. Κι όλα αυτά μακριά από τη διαπαιδαγώγηση των γονιών, αφού αυτή είχε δοθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου στις ομαδάρχισσες της εκκλησίας και τον ιερέα που έκανε της εξομολογήσεις και όριζε ακόμη και τι επάγγελμα θα ακολουθήσουν τα παιδιά στο μέλλον.

«Μας προέτρεπαν να μη μιλάμε στους γονείς μας για ό,τι συμβαίνει στον ναό, γιατί τους επηρεάζουμε αρνητικά, τους διώχνουμε από το Θεό, από τον δρόμο του Θεού, γιατί τους σκανδαλίζουμε. Ήθελα στην τρίτη λυκείου να περάσω ιατρική. Ήθελαν να γίνουμε οι περισσότεροι παιδαγωγοί, αρχικά για να γαλουχούμε τους μαθητές με τον τρόπο τον οποίο όριζε αυτός ο παπάς. Με κάλεσε το καλοκαίρι στο κέντρο αυτό φιλοξενίας ένα απόγευμα, έχοντας την πρόθεση να μου μιλήσει και να με συγχωρήσει για το ότι τον είχα απογοητεύσει και μου είπε να πλησιάσω. Έτρωγε ένα γλυκό, ένα τσιζκέικ. Μου είπε πλησίασε και όπως πλησίασα μου είπε να ανοίξω το στόμα μου και πήρε την μπουκιά του και μου την έφτυσε στο στόμα και εγώ απευθείας την έφτυσα πάνω του. Άρχισε να φωνάζει πάρα πολύ. Μου έλεγε τι έκανες, τι είναι αυτά που κάνεις και μου έλεγε ότι είμαι ανώμαλη και ότι για να ξεπεράσω τις ανωμαλίες μου και να πλησιάσω τον Θεό πρέπει να αφεθώ σε αυτό που έχουμε», περιέγραψε.

Σήμερα η 25χρονη κοπέλα το μόνο που ζητάει είναι δικαίωση για τα όσα έζησε εκείνη και οι φίλες της, αλλά και να μαθευτούν τα όσα έγιναν ώστε να προστατευτούν και άλλα παιδιά όπως και οι γονείς.

Τι απάντησε η Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας

Τη δική της απάντηση στα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας έδωσε η Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας. «Η Ιερά Μητρόπολη Νικαίας, αμέσως μόλις περιήλθε σε γνώση της η καταγγελλόμενη υπόθεση, επιλήφθηκε ταχύτατα της υποθέσεως και κινήθηκαν άμεσα και καθηκόντως όλες οι προβλεπόμενες στο νόμο εκκλησιαστικές πειθαρχικές διαδικασίες (Ν. 5383/1932 «Περί των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας» [ΦΕΚ Α’ 110]), οι οποίες είναι απολύτως διαφανείς, αυστηρές και τυπικές.

Επί της υποθέσεως έχουν ήδη αποφανθεί τα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα, η δε απόφαση δεν μπορεί να τύχει δημοσιότητας λόγω ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνουμε ότι στην εν λόγω υπόθεση εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως όλες οι νόμιμες και προβλεπόμενες στο νόμο διαδικασίες», ανέφερε.

Πηγή: ethnos.gr