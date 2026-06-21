Βαλκανικό Πρωτάθλημα: Στο βάθρο Ιωσηφίδου, Καμπερίδου και Ρούμτσιος

Τρία μετάλλια στα αγωνίσματα των εμποδίων πρόσθεσε η ελληνική ομάδα στη συγκομιδή της στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, το οποίο ολοκληρώνεται στον Βόλο, με τις Σοφία Ιωσηφίδου, Σοφία Καμπερίδου και τον Χρήστο-Παναγιώτη Ρούμτσιο να εξασφαλίζουν θέση στο βάθρο.

Ο Ρούμτσιος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα 110 μ. με εμπόδια, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ με 13.75 (-0,8). Ο 23χρονος αθλητής τερμάτισε πρώτος στην πρώτη τελική σειρά και, μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη συνολική κατάταξη. Την πρώτη θέση πήρε ο Ουκρανός Ντμίτρο Μπαχίνσκι με 13.62, ενώ δεύτερος ήταν ο Κύπριος Μίλαν Τραΐκοβιτς με 13.70.

Στο ίδιο αγώνισμα, ο Γιάννης Καμαρινός ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 14.06 και κατετάγη έβδομος.

Στα 100 μ. με εμπόδια γυναικών, η Ελλάδα είχε διπλή παρουσία στο βάθρο. Η Σοφία Ιωσηφίδου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, πετυχαίνοντας παράλληλα την καλύτερη φετινή της επίδοση με 13.30 (-1,2). Η Ελληνίδα αθλήτρια τερμάτισε πίσω μόνο από τη Σέρβα Μίλιτσα Εμίνι, η οποία επικράτησε με 13.22.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε στη Σοφία Καμπερίδου, η οποία συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις της, καταρρίπτοντας το ατομικό της ρεκόρ. Με χρόνο 13.40 (-0,9) βελτίωσε την προηγούμενη επίδοσή της (13.42) και εξασφάλισε θέση στην πρώτη τριάδα της διοργάνωσης.

Στα 800 μ. ανδρών, ο Χαράλαμπος Λαγός τερμάτισε πέμπτος με 1:48.14, ενώ ο Χριστόφορος-Βασίλης Κουτλής ακολούθησε στην έκτη θέση με χρόνο 1:48.72. Νικητής του αγωνίσματος αναδείχθηκε ο Γιαρέντ Μικάλεφ από τη Μάλτα, ο οποίος κάλυψε την απόσταση σε 1:46.93.