Λέικερς: Ρόμπινσον και Ουίλιαμς στόχοι για το «5» - Η πρόθεση των παικτών

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν ξεχωρίσει τους Μίτσελ Ρόμπινσον και Ρόμπερτ Ουίλιαμς, όμως μόνο εύκολο δεν θα είναι να αποκτήσουν κάποιον από τους δύο.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν ένα κρίσιμο καλοκαίρι μπροστά τους, καθώς πρέπει να φτιάξουν ένα ρόστερ γύρω από τις απαιτήσεις του Λούκα Ντόντσιτς.

Οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν ρίξει μεγάλο βάρος στην αναζήτηση του κατάλληλου σέντερ και έχουν ξεχωρίσει δύο παίκτες. Πιο συγκεκριμένα, ο Τζέικ Φίσερ αναφέρει πως οι Λέικερς έχουν «κυκλώσει» τους Μίτσελ Ρόμπινσον και Ρόμπερτ Ουίλιαμς.

Ωστόσο, και οι δύο υποθέσεις είναι αρκετά δύσκολες για την ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ. Και αυτό γιατί και οι δύο παίκτες είναι θετικοί στο να παραμείνουν στις τωρινές τους ομάδες (Νιου Γιορκ Νικς και Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αντίστοιχα).

Ο Ρόμπινσον φέτος στην regular season είχε 5,7 πόντους, 8,8 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ, 0,9 κλεψίματα και 1,2 μπλοκ σε 19,6 λεπτά στο παρκέ (60 ματς), ενώ στα play-offs μέτρησε 4,8 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, 0,4 ασίστ, 0,4 κλεψίματα και 0,6 μπλοκ σε 13,9 λεπτά (18 αγώνες).

Από την άλλη, ο Ουίλιαμς σε 59 αγώνες στην κανονική περίοδο κατά μέσο όρο είχε 6,7 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 0,6 κλεψίματα και 1,5 μπλοκ σε 17,1 λεπτά και σε 5 αναμετρήσεις στα play-offs προσέφερε 9,6 πόντους, 7,4 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ, 0,6 κλεψίματα και 1,2 μπλοκ σε 21,7 λεπτά.