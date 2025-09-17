Το προφίλ της Πάφου: Από τη συγχώνευση του 2014 στο όνειρο του Champions League!

Το SDNA «ακτινογραφεί» την Πάφο. Πως κατάφερε μέσα σε 11 χρόνια ο κυπριακός σύλλογος να εξελιχθεί σε κυρίαρχη δύναμη του κυπριακού ποδοσφαίρου. Η ρωσική ηγεσία, το πλάνο, το ρόστερ, το σύστημα του Καρσέδο και ο Νταβίντ Λουίζ.

Η Πάφος, μόλις 11 χρόνων ζωής (ιδρύθηκε το 2014 από τη συγχώνευση ΑΕΠ και ΑΕΚ Κουκλιών), έχει φτάσει στο σημείο να «τρελαίνει» την Ευρώπη. Μετά το Κύπελλο του 2024 και το παρθενικό πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, οι «γαλάζιοι» έγραψαν ιστορία με την πρόκριση τους στη League Phase του Champions League, όπου δίνουν απόψε (19.45) κόντρα στον Ολυμπιακό το παρθενικό ματς της ιστορία τους!



Η χρονιά ορόσημο και οι Ρώσοι επενδυτές



Το 2017 η ομάδα πέρασε στην ιδιοκτησία της Total Sports Investments, υπό την καθοδήγηση του Ρώσου επιχειρηματία Ρομάν Ντούμποφ. Η αλλαγή αυτή σηματοδότησε μια περίοδο ουσιαστικής αναβάθμισης σε υποδομές, ακαδημίες και συνολική εικόνα του συλλόγου, με κορυφαίο παράδειγμα την ανακαίνιση του προπονητικού κέντρου το 2020.



Γεννημένος στην Ουγγαρία, ρωσικής καταγωγής και Βρετανός πολίτης από το 1999, ο Ντούμποφ είχε ήδη διατελέσει σε διοικητικά πόστα της Πόρτσμουθ και της Ρέντινγκ. Με ξεκάθαρη στρατηγική και πλάνο, έθεσε τις βάσεις για να φτάσει η κυπριακή ομάδα στο όνειρο του Champions League.



Στο πλευρό του και ο Ρώσος δισεκατομυρριούχος, Σεργκέι Λομάκιν, ο οποίος εχει δημιουργήσει μια αυτοκρατορία σούπερ μάρκετ σε Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Λετονία, Γεωργία, Κιργιστάν, Μογγολία, Αρμενία. Μόνο πέρυσι, τα έσοδά του άγγιξαν τα 3,8 δισ. δολάρια, ενώ παράλληλα, στηρίζει κι άλλους συλλόγους, όπως τη Ρίγα (Λετονία) και τη Ρόντινα (Ρωσία).

Το πρώτο τρόπαιο



Στη σεζόν 2023–24, η Πάφος έγραψε ιστορία, αφού κατέκτησε το πρώτο μεγάλο τρόπαιο της πορείας της, το Κύπελλο Κύπρου, επικρατώντας της Ομόνοιας με 3–0 σε έναν τελικό που θα μείνει αξέχαστος. Και δεν σταμάτησε εκεί: ακολούθησε η πρώτη ευρωπαϊκή περιπέτεια στο Europa Conference League αποκλείοντας κατά σειρά Ζαλγκίρις, ΤΣΣΚΑ Σόφιας και Κλουζ.



Η Πάφος έφτασε μέχρι τη φάση των «16» όπου αποκλείστηκε εν τέλει από την σουηδική Τζουργκάρντεν. Το αποκορύφωμα ήρθε την αμέσως επόμενη χρονιά, όπου στέφθηκε πρωταθλήτρια Κύπρου για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η σφραγίδα του Καρσέδο



Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο, θεωρείται ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών των πρωταθλητών Κύπρου συνδέοντας το όνομα του με τις πρόσφατες μεγάλες επιτυχίες της ομάδας, καθώς την οδήγησε και στους δύο τίτλους της ιστορίας της. Ο Ισπανός τεχνικός υπήρξε για χρόνια το «δεξί χέρι» του Ουνάι Έμερι, τον οποίο ακολούθησε σε κάθε σταθμό της καριέρας του μέχρι το 2018.

Το 2020 έκανε το μεγάλο βήμα ως σεντ κόουτς αναλαμβάνοντας την Ίμπιζα όπου κάθισε στον πάγκο για 54 αγώνες, ενώ το 2022 μεταπήδησε στη Σαραγόσα.

Το σύστημα και οι παίκτες



Από το 2023 βρίσκεται στο τιμόνι της Πάφου, με το συμβόλαιο του να έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2026. Θιασώτης του επιθετικού ποδοσφαίρου αρέσκεται σε σύστημα σε διάταξη 4-2-3-1.

Ο Ισπανός τεχνικός Καρσέδο, επένδυσε σε ποιοτικούς ξένους ποδοσφαιριστές για να δημιουργήσει το σύνολο που οραματιζόταν. Ανάμεσά τους ο Βραζιλιάνος αμυντικός Μπρούνο, με εμπειρία από τον Ολυμπιακό, ο Πορτογάλος χαφ Πέπε, που αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κυπριακού πρωταθλήματος, αλλά και ο σπουδαίος άλλοτε διεθνή Βραζιλιάνος Νταβίντ Λουίζ.

Στο πλευρό τους βρίσκονται ο Ισπανός αμυντικός Γκόλνταρ, καθώς και οι Κύπριοι διεθνείς Νεόφυτος Μιχαήλ (τερματοφύλακας) και Κώστας Πηλέας (αμυντικός). Παρθελθόν αποτελεί ο Σουηδός εξτρέμ Τάνκοβιτς, ενώ νέο πρόσωπο αποτελεί ο 21χρονος Σέρβος δεξιός μπακ, Όγκνιεν Μίμοβιτς, ο οποίος αποκτήθηκε με δανεισμό από την Φενέρμπαχτσε. Ο τελευταίος πάντως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αποψινή αναμέτρηση.



Ο Καρσέδο αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του σε σύστημα 4-2-3-1, έχοντας τον Άντερσον σε ελεύθερο ρόλο στην επίθεση. Πίσω του θα κινούνται οι Κορέια, Ντράγκομιρ και Όρσιτς. Το δίδυμο στα χαφ θα αποτελέσουν οι Πέπε και Σούνιτς, με τετράδα στην άμυνα τους ακραίους Λάνγκα, Λούκασεν και ως στόπερ τους Μπρούνο και Γκόλνταρ. Κάτω από τα γκολπόστ είναι ο Μιχαήλ.

Το φετινό ξεκίνημα και η πορεία στην Ευρώπη



Η Πάφος βρίσκεται στην 11η θέση του κυπριακού πρωταθλήματος έχοντας ένα ματς λιγότερο. Στην πρεμιέρα επικράτησε εκτός έδρας του ΑΠΟΕΛ (0-1), ενώ στη συνέχεια ηττήθηκε με το ίδιο σκορ από τον Απόλλωνα Λεμεσού.



Στην πορεία για τη League Phase του Champions League, ξεπέρασε πρώτα τα εμπόδια της Μακάμπι Τελ Αβίβ (1-1, 0-1) και Ντινάμο Κιέβου (1-0, 2-0). Η μεγαλύτερη όμως έκπληξη σημειώθηκε κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα: επικράτησε 2-1 μέσα στη Σερβία και στη ρεβάνς στην Κύπρο απέσπασε ισοπαλία 1-1, χάρη στο εντυπωσιακό τέρμα του Ζάζα στο 88ο λεπτό.