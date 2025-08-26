Λομάκιν: Ο μεγιστάνας της Πάφου και η πρόκληση του Champions League!

Το SDNA γράφει για τον Ρώσο συνιδιοκτήτη της Πάφου, Σεργκέι Λομάκιν και το ραντεβού με την ιστορία που έχουν οι πρωταθλητές Κύπρου απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα μετά τη νίκη με 2-1 στο «Μαρακανά».

Η Πάφος ζει το δικό της παραμύθι στο Champions League, όμως πίσω από την εντυπωσιακή πορεία των πρωταθλητών Κύπρου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση κρύβεται ένας άνθρωπος-κλειδί: ο Ρώσος μεγιστάνας Σεργκέι Λομάκιν. Δισεκατομμυριούχος, πατέρας πέντε παιδιών, με έδρα την Κύπρο, σερβικό διαβατήριο στο χέρι και υποψήφιος επενδυτής σε ομάδα Β΄ κατηγορίας στη Σερβία, την οποία θέλει να βγάλει από την αφάνεια!

Από το «Μαρακανά» στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Η Πάφος, μόλις 11 χρόνων ζωής (ιδρύθηκε το 2014 από τη συγχώνευση ΑΕΠ και ΑΕΚ Κουκλιών), έχει φτάσει να «τρελαίνει» την Ευρώπη. Μετά το Κύπελλο του 2024 και το παρθενικό πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, οι «γαλάζιοι» γράφουν ιστορία.

Στο πρώτο ματς των play-offs, έφυγαν νικητές από το Βελιγράδι με 2-1 επί του Ερυθρού Αστέρα, κάνοντας πάταγο στο «Μαρακανά». Απόψε (26/8), στο γεμάτο «Στέλιος Κυριακίδης», θα προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν το θαύμα.

Και όλα αυτά με έναν… σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στο ρόστερ, τον Νταβίντ Λουίζ, που ήρθε για να δώσει λάμψη και εμπειρία.

Ο φίλος Τέρζιτς και η σερβική επένδυση

Ο ισχυρός άνδρας του Ερυθρού Αστέρα, Ζβέζνταν Τέρζιτς, το είπε ξεκάθαρα: «Η Πάφος ανήκει σε έναν φίλο μου, τον Σεργκέι Λομάκιν».

Και δεν είναι μόνο φίλοι: ο Ρώσος κροίσος έχει μπει για τα καλά στο σερβικό ποδόσφαιρο. Από τον Δεκέμβριο του 2024 είναι γενικός διευθυντής της Σερβικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ενώ ετοιμάζει «μπάσιμο» και στο ποδόσφαιρο της χώρας με εξαγορά συλλόγου.

Η συνάντηση με Βούτσιτς και η Λόζνιτσα

Στα τέλη Ιουλίου, ο Λομάκιν συναντήθηκε επισήμως με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Θέμα; Η Λόζνιτσα, ομάδα Β΄ κατηγορίας, την οποία ο δισεκατομμυριούχος θέλει να αγοράσει και να μετατρέψει σε «νέα Πάφο».

Λίγες μέρες αργότερα, σε συνέντευξή του στο κανάλι Prva, ο ίδιος ο Βούτσιτς αποκάλυψε:



«Έχουμε ηλίθιους νόμους που δεν επιτρέπουν ιδιωτικούς συλλόγους, κι όμως εκείνος συμφώνησε να μπει στη Λόζνιτσα ακόμη και κάτω από αυτούς τους όρους. Θέλει να την οδηγήσει στην Ευρώπη σε δύο-τρία χρόνια. Του αρέσει να φέρνει Ισπανούς προπονητές που προτιμούν παίκτες με καλή τεχνική»..

Ο δισεκατομμυριούχος που χρηματοδοτεί την Πάφο

Η επιρροή του στην Κύπρο είναι τεράστια. Από το 2017, μαζί με τον συνεργάτη του Ρομάν Ντουμπόφ, έχτισε ένα project που σήμερα αποδίδει καρπούς. Οι επενδύσεις σε παίκτες, υποδομές και τεχνογνωσία μετέτρεψαν την Πάφο σε πρωταγωνίστρια.

Ο Λομάκιν δεν είναι τυχαίος:

- Έχει δημιουργήσει μια αυτοκρατορία σούπερ μάρκετ σε Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Λετονία, Γεωργία, Κιργιστάν, Μογγολία, Αρμενία.

- Μόνο πέρυσι, τα έσοδά του άγγιξαν τα 3,8 δισ. δολάρια.

- Παράλληλα, στηρίζει κι άλλους συλλόγους, όπως τη Ρίγα (Λετονία) και τη Ρόντινα (Ρωσία).

Ο «Κύπριος» Λομάκιν

Από τον Ιανουάριο του 2025 έχει και σερβική υπηκοότητα, ενώ προηγουμένως είχε αποκτήσει «χρυσό διαβατήριο». Ζει μόνιμα στην Πάφο με την οικογένειά του, όντας πατέρας πέντε παιδιών, και θεωρείται πλέον σχεδόν… Κύπριος.

Το πριμ «φωτιά» του Αστέρα

Την ώρα που η Πάφος ονειρεύεται πρόκριση, η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα υπόσχεται πριμ 100.000 ευρώ σε κάθε παίκτη σε περίπτωση που οι Σέρβοι κάνουν την ανατροπή.



Απόψε η Ευρώπη θα εστιάσει στην Πάφο. Όμως στο παρασκήνιο, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον άνθρωπο που αλλάζει τον χάρτη του ποδοσφαίρου στη Μεγαλόνησο και όχι μόνο: τον Σεργκέι Λομάκιν.