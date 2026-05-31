ACB: Τα ζευγάρια των play-offs μετά το «διπλό» της Βαλένθια

Η Βαλένθια κέρδισε εύκολα την Μπαρτσελόνα και έτσι διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια των play-offs της ACB.

Η Βαλένθια με μία κυριαρχική εμφάνιση μέσα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» κατάφερε να… διαλύσει με 102-77 την Μπαρτσελόνα, στο τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου της ACB.

Αυτό το αποτέλεσμα άλλαξε την βαθμολογία και έτσι διαμορφώθηκαν πλέον τα ζευγάρια των play-offs του ισπανικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Ρεάλ Μαδρίτης - Τενερίφη

Μούρθια - Μπαρτσελόνα

Βαλένθια-Μπιλμπάο

Μπασκόνια-Μπανταλόνα

Αναλυτικά η βαθμολογία:

1) Ρεάλ Μαδρίτης 26-8

2) Βαλένθια 25-9

3) Μπασκόνια 25-9

4) Μούρθια 25-9

5) Μπαρτσελόνα 24-10

6) Μπανταλόνα 22-12

7) Μπιλμπάο 19-15

8) Τενερίφη 18-16

9) Μάλαγα 17-17

10) Μανρέσα 16-18

11) Μπρεογκάν 15-19

12) Χιρόνα 14-20

13) Μπούργκος 12-22

14) Γέιδα 12-22

15) Σαραγόσα 10-24

16) Ανδόρα 10-24

17) Γκραν Κανάρια 10-24

18) Γρανάδα 6-28