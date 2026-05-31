ACB: Τα ζευγάρια των play-offs μετά το «διπλό» της Βαλένθια

Η Βαλένθια με μία κυριαρχική εμφάνιση μέσα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» κατάφερε να… διαλύσει με 102-77 την Μπαρτσελόνα, στο τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου της ACB.
Αυτό το αποτέλεσμα άλλαξε την βαθμολογία και έτσι διαμορφώθηκαν πλέον τα ζευγάρια των play-offs του ισπανικού πρωταθλήματος.
Αναλυτικά τα ζευγάρια:
Ρεάλ Μαδρίτης - Τενερίφη
Μούρθια - Μπαρτσελόνα
Βαλένθια-Μπιλμπάο
Μπασκόνια-Μπανταλόνα
Αναλυτικά η βαθμολογία:
1) Ρεάλ Μαδρίτης 26-8
2) Βαλένθια 25-9
3) Μπασκόνια 25-9
4) Μούρθια 25-9
5) Μπαρτσελόνα 24-10
6) Μπανταλόνα 22-12
7) Μπιλμπάο 19-15
8) Τενερίφη 18-16
9) Μάλαγα 17-17
10) Μανρέσα 16-18
11) Μπρεογκάν 15-19
12) Χιρόνα 14-20
13) Μπούργκος 12-22
14) Γέιδα 12-22
15) Σαραγόσα 10-24
16) Ανδόρα 10-24
17) Γκραν Κανάρια 10-24
18) Γρανάδα 6-28