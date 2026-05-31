Αγίου Πνεύματος 2026: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα - Ποια δεν ανοίγουν

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν αποτελεί επίσημη αργία για όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με αυτό να σημαίνει πως στις περισσότερες περιοχές της χώρας αρκετά από τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά.

Την ίδια στιγμή, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες, τα σχολεία και τα φροντιστήρια θα παραμείνουν κλειστά.

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν θεωρείται γενική υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που σημαίνει ότι τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές ισχύουν ειδικές τοπικές αποφάσεις ή παγιωμένες πρακτικές που διαφοροποιούν το καθεστώς λειτουργίας.

Στη Θεσσαλία, για παράδειγμα, οι εμπορικοί σύλλογοι έχουν εισηγηθεί τη διατήρηση της αργίας, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο. Αντίστοιχα, τοπικές αργίες εφαρμόζονται σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία η αργία αφορά τα εμπορικά καταστήματα.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους σχετικά με το τι θα ισχύσει στην περιοχή τους.

Κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες

Σε αντίθεση με την αγορά, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τράπεζες δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί καθιερωμένη αργία για το Δημόσιο και τον τραπεζικό κλάδο, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται συναλλαγές στα τραπεζικά καταστήματα.

Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα σχολεία και τα φροντιστήρια.

Σε ποιους εργαζόμενους ισχύει η αργία

Παρότι η αργία δεν εφαρμόζεται οριζόντια στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν αρκετοί επαγγελματικοί κλάδοι στους οποίους έχει καθιερωθεί μέσω συλλογικών συμβάσεων ή ειδικών ρυθμίσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Εργαζόμενοι σε βιβλιοπωλεία

Φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Διαγνωστικά κέντρα

Κλινικές και οίκοι ευγηρίας

Εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά ΜΜΕ

Ναυτιλιακά πρακτορεία

Επιχειρήσεις πετρελαιοειδών

Ξυλεμπορικές επιχειρήσεις

Καπνοβιομηχανίες

Θυρωροί

Τεχνικοί ραδιοφώνου και τηλεόρασης

Ηλεκτροτεχνίτες

Εργαζόμενοι σε λατομεία και τεχνικά έργα

Τι προβλέπεται για την αμοιβή όσων εργαστούν

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν συγκαταλέγεται στις επίσημες υποχρεωτικές αργίες του ιδιωτικού τομέα.

Ωστόσο, όταν η ημέρα έχει χαρακτηριστεί αργία μέσω συλλογικής σύμβασης, κανονισμού εργασίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή τοπικής απόφασης και μια επιχείρηση λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του ημερομισθίου τους ή επί του 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.

Παράλληλα, όσοι δεν εργαστούν λόγω εφαρμογής της αργίας δικαιούνται κανονικά τις αποδοχές τους.

Πηγή: ethnos.gr