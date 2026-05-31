Τέλος ο Πογέτ από την «ελληνική» Αλ Καλίτζ

Ο Ουρουγουανός δεν είναι, πλέον, προπονητής των Κώστα Φορτούνη, Δημήτρη Κουρμπέλη και Γιώργου Μασούρα.

Το πρωτάθλημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ολοκληρώθηκε και μαζί η συνεργασία του Γκουστάβο Πογέτ με την Αλ Καλίτζ. Ο Ουρουγουανός προπονητής διαδέχθηκε τον Γιώργο Δώνη μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας στην εθνική της Σαουδικής Αραβίας.

Έκατσε στον πάγκο για ένα μήνα και επτά αγώνες, διατηρώντας την ομάδα στην πρώτη κατηγορία παρά τις δυο νίκες και τις πέντε ήττες. «Χαίρομαι που βοήθησα να πετύχετε τον στόχο της παραμονής. Σας εύχομαι τα καλύτερα για την επόμενη σεζόν. Εύχομαι, επίσης, τα καλύτερα στον νέο προπονητή», δήλωσε ο πρώην ομοσπονδιακός και τεχνικός της ΑΕΚ.