«Δώρο» Αλαφούζου: Ο Παναθηναϊκός άρπαξε τον Νικολαΐδη από τον αιώνιο και αλλάζει τον χάρτη του πόλο!

Με ποσό ρεκόρ για το ελληνικό πόλο - που κάλυψε εξ ολοκλήρου ο Γιάννης Αλαφούζος, ο Παναθηναϊκός ταράζει τα νερά του ελληνικού πόλο υπογράφοντας τον διεθνή άσο του Ολυμπιακού, Δημήτρη Νικολαΐδη. Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν και τον Κάκκαρη από τη Φερεντσβάρος και έπεται συνέχεια…

Νέος χάρτης διαμορφώνεται στο ελληνικό πόλο, καθώς ο μέχρι και σήμερα κραταιός και εκτός συναγωνισμού Ολυμπιακού βλέπει τον Παναθηναϊκό να αντεπιτίθεται και με κινήσεις - ματ να φέρνει τα πάνω κάτω στην υδατοσφαίριση.

Το SDNA αποκαλύπτει ότι μεταξύ των δύο πλευρών έπεσαν υπογραφές για τριετές συμβόλαιο στον Νικολαΐδη, που θα τον καταστήσει τον πιο ακριβοπληρωμένο πολίστα στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Η αρωγή του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ήταν καθοριστική, καθώς ο αθλητής ήταν εκτός προϋπολογισμού και οι «πράσινοι» με συντονισμένες κινήσεις τελείωσαν μια σπουδαία κίνηση. Μια από τις σπουδαίες κινήσεις γιατί επίκεινται κι άλλες, που θα καταστήσουν τον Παναθηναϊκό ισότιμο ανταγωνιστή στη μάχη των εγχώριων τίτλων.

Ο 27χρονος φουνταριστός είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό την διετία 2017-19, πέρασε από Ιταλία και Γερμανία και το 2022 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της Βουλιαγμένης, όπου έμεινε μια σεζόν. Ακολούθησε η δεύτερη θητεία του στους Πειραιώτες, ενώ είναι σταθερά διεθνής και εκ των πρωταγωνιστών της Εθνικής ομάδας. Με την «Γαλανόλευκη» έχει κατακτήσει δύο χάλκινα κι ένα ασημένιο μετάλλιο σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, ένα χάλκινο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ένα ασημένιο σε Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ με την Εθνική Νέων κατέκτησε δύο χρυσά σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα (2017, 2019) και ένα χρυσό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (2018).

Η μεταγραφή του δεν ήταν καθόλου απλή υπόθεση και για τον λόγο αυτό ο Δημήτρης Βρανόπουλος ζήτησε την συμβολή του μεγαλομετόχου της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος αμέσως άναψε το «πράσινο φως» και κάλυψε το απαιτούμενο κόστος για να φορέσει ο σπουδαίος αυτός παίκτης το πράσινο σκουφάκι.

Φυσικά η μετακίνηση του Νικολαΐδη όχι μόνο δυναμώνει σημαντικά το «Τριφύλλι» (που θα προχωρήσει και σε άλλες κινήσεις ανάλογου βεληνεκούς) αλλά αποδυναμώνει και τον Ολυμπιακό, που χάνει και τον Κάκκαρη από την Φερεντσβάρος. Ο τελευταίος είναι ίσως ο καλύτερος φουνταριστός στον κόσμο και γίνεται εύκολα κατανοητό ότι το κενό του δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπληρωθεί, κάτι που ισχύει και για αυτό του 27χρονου άσου που «μετακομίζει» στην Αθήνα.

Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός που φέτος έχασε στο τελευταίο σουτ το Κύπελλο, πάλεψε στους τελικούς του Πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό και πραγματοποίησε μια σπουδαία πορεία στην Ευρώπη, είναι έτοιμος να παρουσιαστεί ακόμα πιο ανταγωνιστικός την επόμενη χρονιά, σε μια προσπάθεια να αλλάξει τον -εδώ και πάρα πολλά χρόνια- «ερυθρόλευκο» χάρτη του ελληνικού πόλο!