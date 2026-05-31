Κρίσιμες ώρες για Μάριο Οικονόμου: Τεστ για να δουν αν είναι εγκεφαλικά νεκρός κάνουν οι γιατροί

Πολύ κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για την κατάσταση της υγείας του Μάριου Οικονόμου, μετά το σοκαριστικό τροχαίο που είχε ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού.

Ο Οικονόμου νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων και οι θεράποντες ιατροί ξεκινούν τα τεστ εγκεφαλικού θανάτου, ενώ σε συνεργασία με την οικογένειά του εξετάζεται το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων.

Το σοβαρό εγκεφαλικό οίδημα που αναπτύχθηκε μετά το τροχαίο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Οικονόμου δεν φορούσε κράνος, επιδείνωσε δραματικά την κατάστασή του βετεράνου ποδοσφαιριστή.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα αποτελέσματα τών εγκεφαλικών τεστ θανάτου θα χαράξουν την διαχείριση του πολύ βαρέως περιστατικού στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

Οι θεράποντες γιατροί παρακολουθούν στενά κάθε παράμετρο, ωστόσο οι πιθανότητες ανατροπής θεωρούνται μηδενικές και για τον λόγο αυτό σε συνεργασία με την οικογένεια του Μάριου Οικονόμου εξετάζεται πλέον το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων.