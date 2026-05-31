Μυθική γκάφα οπαδού της Παρί: Αντί για Βουδαπέστη βρέθηκε στο... Βουκουρέστι! (vid)

Το βραβείο του πιο άτυχου οπαδού της χρονιάς διεκδικεί ένας φίλος της Παρί Σεν Ζερμέν, που τα έκανε μούσκεμα και αντί για την Ουγγαρία ταξίδεψε στην Ρουμανία!

Ο τελικός του Champions League που βρήκε τους Παριζιάνους να κάνουν το back to back σε κατακτήσεις, διεξήχθη στην Puskas Arena στην Βουδαπέστη, όμως ο άτυχος φίλος της Παρί μπερδεύτηκε και βρέθηκε στο Βουκουρέστι.

Ο οπαδός της γαλλικής ομάδας, μάλιστα ανάρτησε στα social media video, όπου εξηγούσε την γκάφα του, ενώ στο τέλος λύγισε καθώς θα έχανε τον μεγάλο τελικό της ομάδας του κόντρα στην Άρσεναλ.