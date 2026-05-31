Μυθική γκάφα οπαδού της Παρί: Αντί για Βουδαπέστη βρέθηκε στο... Βουκουρέστι! (vid)

Ο τελικός του Champions League που βρήκε τους Παριζιάνους να κάνουν το back to back σε κατακτήσεις, διεξήχθη στην Puskas Arena στην Βουδαπέστη, όμως ο άτυχος φίλος της Παρί μπερδεύτηκε και βρέθηκε στο Βουκουρέστι.
Ο οπαδός της γαλλικής ομάδας, μάλιστα ανάρτησε στα social media video, όπου εξηγούσε την γκάφα του, ενώ στο τέλος λύγισε καθώς θα έχανε τον μεγάλο τελικό της ομάδας του κόντρα στην Άρσεναλ.
A PSG supporter traveled to Bucharest 🇷🇴 instead of Budapest 🇭🇺 for the Champions League final— NEXTA (@nexta_tv) May 30, 2026
He only realized his mistake after arriving — and finding himself in the wrong country, roughly 800 kilometers from the match. https://t.co/xfiGsCfIC1 pic.twitter.com/ouuNUV1zSw