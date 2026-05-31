Οπαδοί του Ολυμπιακού πήγαν στο σπίτι του Πίτερς για να τον πείσουν να μείνει!

Οι προσπάθειες για την παραμονή του Άλεκ Πίτερς στον Ολυμπιακό συνεχίζονται, με τους οπαδούς των Πειραιωτών να μπαίνουν στην εξίσωση!

Συγκεκριμένα, το βράδυ του Σαββάτου (30/5), μετά το Game 2 του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά των playoffs της Basket League, μερίδα οπαδών των «ερυθρόλευκων» βρέθηκαν στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού θέλησαν να εκφράσουν την αγάπη τους στον Αμερικανό φόργουορντ, ζητώντας του να παραμείνει στους «ερυθρόλευκους», ανανεώνοντας το συμβόλαιό του που ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν.

Ο Άλεκ Πίτερς βρίσκεται πολύ κοντά στην μετακίνησή του στην Αρμάνι Μιλάνο και οι Πειραιώτες καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να μεταπείσουν τον 31χρονο καλαθοσφαιριστή.