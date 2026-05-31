Χάλκινο μετάλλιο στο Acrobatic για την Ελλάδα στην Ποντεβέδρα

Με ένα μετάλλιο ολοκλήρωσε η Εθνική ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης την παρουσία της στο τέταρτο και τελευταίο φετινό μίτινγκ του Παγκοσμίου Κυπέλλου της World Aquatics, που διεξήχθη στην Ποντεβέδρα της Ισπανίας.

Η ελληνική ομάδα ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο ακροβατικό πρόγραμμα, συγκεντρώνοντας 203.9249 βαθμούς και κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Καναδάς με 217.2892 βαθμούς, ενώ το ασημένιο μετάλλιο πήγε στην Ισπανία, η οποία βαθμολογήθηκε με 215.9351 βαθμούς.

Την ελληνική αποστολή στο αγώνισμα αποτέλεσαν οι Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Αθηνά Καμαρινοπούλου, Ισμήνη Καραβασίλη, Σοφία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή και Στέλιος Κουκουσέλης-Φούσκης, οι οποίοι παρουσίασαν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα και εξασφάλισαν μια θέση στο βάθρο.

Μία ημέρα νωρίτερα, η Εθνική είχε αγωνιστεί στο ελεύθερο ομαδικό πρόγραμμα, όπου κατέλαβε την πέμπτη θέση με 186.7849 βαθμούς.

Την ομάδα αποτελούσαν οι: Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Αθηνά Καμαρινοπούλου, Ζωή Καράγγελου, Στυλιανός Κουκουσέλης - Φούσκης, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή, Γεωργία Μυρτώ Ζαγγανά, αναπλ. Ισμήνη Μαρία Καραβασίλη και βαθμολογήθηκε με 186,7849 β.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανία (257,5013), το ασημένιο η Ιταλία (247,1988) και το χάλκινο ο Καναδάς (229,3679).