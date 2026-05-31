Οι Σπερς αποκαθήλωσαν τους Θάντερ επιστρέφοντας σε τελικούς του NBA μετά από 12 χρόνια!

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς λύγισαν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 111-103 στο Game 7 των τελικών της δυτικής περιφέρειας, κλείνοντας θέση στους τελικούς του NBA, κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς.

Τα «σπιρούνια» επιστρέφουν σε NBA Finals για πρώτη φορά μετά το 2014, όταν και κατέκτησαν το τελευταίο τους -μέχρι τώρα- πρωτάθλημα και θα τεθούν αντιμέτωποι με τους Νεοϋορκέζους.

Έτσι, για ακόμη μια σεζόν δεν θα υπάρξει back to back πρωταθλητής στο NBA τις τελευταίες σεζόν, με τους Θάντερ να παραδίδουν τα σκήπτρα τους είτε στους Σπερς, είτε στους Νικς.

Το ματς

Οι Σπερς μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 8-18 στο ξεκίνημα του αγώνα, με τους Θάντερ να ισορροπούν στην συνέχεια το ματς, όμως οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 25-32.

Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο οι Θάντερ έβγαλαν αντίδραση και βρήκαν περισσότερες λύσεις στην επίθεση, κάνοντας επί μέρους 28-24, μειώνοντας την διαφορά στους τρεις πόντους στην λήξη του ημιχρόνου (53-56).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να «σφίξουν» την άμυνά τους, οι Σπερς όμως είχαν τις λύσεις και κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα των τριών πόντων που είχαν από το πρώτο ημίχρονο (77-80).

Ο Xfactor Ντίλαν Χάρπερ

Στην τέταρτη περίοδο, όμως μπήκε στην εξίσωση για τους Σπερς ο Ντίλαν Χάρπερ, με τον rookie των Τεξανών, να σημειώνει καθοριστικά καλάθια που έγειραν οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενων.

Χαρακτηριστικά είναι ότι ο προπονητής των Θάντερ, Μάικ Ντάινο εξάντλησε τα τάιμ άουτ του, τέσσερα λεπτά πριν την λήξη του αγώνα, με τους Σπερς να αντέχουν και στην τελική αντεπίθεση των γηπεδούχων.

Έτσι, οι Σπερς πήραν μια τεράστια νίκη στο Game 7 των τελικών της δυτικής περιφέρειας, αποκαθήλωσαν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και έκλεισαν ραντεβού με τους Νιου Γιορκ Νικς στους NBA Finals.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα ήταν ο κορυφαίος των Σαν Αντόνιο Σπερς με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με τον Ντίλαν Χάρπερ να ακολουθεί με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ξεχώρισε ο συγκλονιστικός Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 35 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ, όμως η εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή.

