Έριξε την «βόμβα» αποχώρησης από τη Μίλαν ο Λεάο: «Ήρθε η ώρα να δοκιμάσω μια άλλη πρόκληση»

Ο Πορτογάλος επιθετικός άνοιξε πλέον και επίσημα την πόρτα της εξόδου από τη Μίλαν, αφού με δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι θέλει να δοκιμάσει μια νέα πρόκληση σε άλλο πρωτάθλημα.

Εδώ και καιρό υπήρχε η φημολογία περί αποχώρησης του Ράφαελ Λεάο από την Μίλαν, κάτι που πλέον έρχεται να επιβεβαιωθεί από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, που ξεκαθάρισε ότι θέλει να φύγει από τους «ροσονέρι».

«Είμαι περήφανος γιατί έγραψα ιστορία στην Μίλαν αλλά θέλω νέο κεφάλαιο. Νιώθω έτοιμος να παίξω σε άλλο πρωτάθλημα. Έδωσα το καλύτερο μου για τη Μίλαν, αλλά ήρθε η ώρα να δοκιμάσω μια άλλη πρόκληση», ανέφερε ο Λεάο σε συνέντευξη του.

Για τον 26χρονο μεσοεπιθετικό, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πλέον μετά και την δήλωση του Λεάο, η αποχώρησή του από τους «ροσονέρι» αναμένεται να τρέξει το επόμενο διάστημα.