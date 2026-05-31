Άγριο κράξιμο των οπαδών της Παρί στον Μπαπέ (vid)

Οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League, έβαλαν στο στόχαστρό τους τον Κιλιάν Μπαπέ, με ένα ακραίο σύνθημα.

Στο Τροκαντερό, με φόντο τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ, οι οπαδοί των Παριζιάνων γιόρταζαν την κατάκτηση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, όμως από το... στόχαστρό τους δεν ξέφυγε ο Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έφυγε με τον καλύτερο τρόπο από τους Παριζιάνους και πλέον η κόντρα με τους οπαδούς της γαλλικής ομάδας έχει φουντώσει με τον Μπαπέ να αποτελεί πλέον «κόκκινο πανί».

«Μπαπέ, π@@@ας γιε», φώναζαν οι οπαδοί της Παρί στην διάρκεια των πανηγυρισμών τους για την κατάκτηση του Champions League, δείχνοντας ακόμη και στην γιορτή της ομάδας τους, την αντιπάθειά τους για τον Γάλλο στράικερ.