H Tσέλσι τρόλαρε την Άρσεναλ: «Eλάτε στο Stamford Bridge να δείτε το τρόπαιο του Champions League»

Λίγη ώρα μετά το τέλος του τελικού του Champions League η Τσέλσι έκανε ένα ποστάρισμα στα Social Media θέλοντας να πικάρει την συντοπίτισσα, Άρσεναλ.

Οι «Κανονιέρηδες» έφυγαν με άδεια χέρια από την Βουδαπέστη, αφού ηττήθηκαν στα πέναλτι από την Παρί και οι «μπλε» του Λονδίνου, δεν έχασαν την ευκαιρία για τρολάρισμα.

Λίγο μετά το τέλος του τελικού η Τσέλσι, ανάρτησε φωτογραφίες από τα ευρωπαϊκά τρόπαια που έχει κατακτήσει, καλώντας τον κόσμο στο «σπίτι των ευρωπαϊκών τροπαίων».

«Κλείστε το τουρ σας στο Stamford Bridge τώρα», ανέφερε η δημοσίευση της Τσέλσι, με το τρόπαιο του Champions League να πρωτοστατεί στις φωτογραφίες που συνόδευαν το κείμενο.