Βενιζέλεια 2026: Πρώτη η Τζένγκο, κοντά στο ρεκόρ του ο Γκαραγκάνης στο 200άρι (vids)

Η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε την πρώτη θέση στον ακοντισμό γυναικών στα «Βενιζέλεια» με καλύτερη βολή στα 56,78 μ..

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης εξακολουθεί να αναζητά τον αγωνιστικό της ρυθμό στο ξεκίνημα της σεζόν, έχοντας ως φετινό καλύτερο τα 58,37 μ. από τον αγώνα της στο Τόκιο. Πίσω της τερμάτισαν η Ιταλίδα Πάολα Παντοβάν με 55,42 μ. και η Γερμανίδα Λουίζα Τρέμελ με 54,82 μ.

Στο ύψος γυναικών, η Παναγιώτα Δόση ξεπέρασε με άνεση το 1,85 μ., ωστόσο δεν κατάφερε να περάσει το 1,88 μ. Η Ελληνίδα άλτρια μοιράστηκε τη δεύτερη θέση με την Γιεζιλαβέτα Ματβέγιεβα από το Καζακστάν, ενώ νικήτρια του αγωνίσματος αναδείχθηκε η Νοτιοαφρικανή Κρίστι Σνιάμαν με άλμα στο 1,88 μ.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Σωτήρης Γκαραγκάνης στα 200 μέτρα, σημειώνοντας 20.69 με ευνοϊκό άνεμο 1,9 μ./δευτ. Η επίδοση αυτή αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη της καριέρας του, μόλις τρία εκατοστά του δευτερολέπτου μακριά από το ατομικό του ρεκόρ. Στην ίδια κούρσα, ο Βασίλης Μυριανθόπουλος ήταν δεύτερος με 20.89, ενώ ο 19χρονος Παναγιώτης Κριζέας πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ με 21.36, πλησιάζοντας το όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.

Στα 100 μέτρα, ο Γιάννης Βοσκόπουλος ήταν ο ταχύτερος Έλληνας για ακόμη μία φορά, τερματίζοντας σε 10.40. Πολύ κοντά βρέθηκε ο Θοδωρής Βροντινός με 10.41 από τη δεύτερη σειρά, ενώ οι Μυριανθόπουλος και Γκαραγκάνης μοιράστηκαν την ίδια επίδοση με 10.44. Την κορυφαία επίδοση συνολικά σημείωσε ο Βούλγαρος Χρίστο Ίλιεφ, ο οποίος ολοκλήρωσε την κούρσα σε 10.22.

Αξιόλογη ήταν και η παρουσία του Δημήτρη Παυλίδη στη δισκοβολία, με βολή στα 62,35 μ., επιβεβαιώνοντας τη σταθερά καλή του κατάσταση τη φετινή χρονιά. Στο μήκος γυναικών, η Μάρθε Κοάλα επικράτησε με 6,69 μ., ενώ η Ανδριάνα Γκόγκα ήταν η κορυφαία Ελληνίδα με 6,42 μ. και η Ναταλία Μπέση ακολούθησε με 6,31 μ., δείχνοντας ότι επανέρχεται σταδιακά μετά τον πρόσφατο τραυματισμό της.