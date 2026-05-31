Διευθυντής Φενέρ: «Φάνηκε ότι υπήρχε προετοιμασία για να δοθεί αυτό το τρόπαιο στον Ολυμπιακό»

Μπορεί να έχουν περάσει αρκετά 24ώρα από την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, ωστόσο οι «φωνές» σε όλη την Ευρώπη για τα διαφορετικά κριτήρια του τελικού δεν έχουν σωπάσει.

Ο οικονομικός διευθυντής της Φενέρ, Όρους Καβούντζου φιλοξενήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό HT εκεί που συζήτησε για την φετινή Ευρωλίγκα, κάνοντας λόγο για σκάνδαλα και μια... προετοιμασία με τελικό στόχο την κατάκτηση του τροπαίου από τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικα όσα είπε:

«Ένιωσα σαν να υπήρχε κάποιο είδος προϋπόθεσης για να δοθεί αυτό το τρόπαιο στον Ολυμπιακό φέτος. Η οργάνωση της EuroLeague, οι διαιτητές. Δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι υπήρχε κάποιο είδος συνεργασίας για τον Ολυμπιακό για να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο φέτος. Δυστυχώς, από το Final Four της σεζόν 2025-26, τα ζητήματα εκτός γηπέδου μας κόλλησαν στο μυαλό πολύ περισσότερο από το ίδιο το μπάσκετ. Οργανωτικά ατυχήματα, λάθη διαιτητών και σκάνδαλα με εισιτήρια άφησαν κακή εντύπωση. Μόνο το μπάσκετ θα έπρεπε να έχει μείνει στο μυαλό μας».