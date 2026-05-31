Ο Ρίτσαρντς «τρέχει» για να προλάβει το Μουντιάλ λόγω τραυματισμού

Οι ελπίδες του Κρις Ρίτσαρντς να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στην τελική φάση του Μουντιάλ «κρέμονται από μια κλωστή», λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, να αφήνει τον 26χρονο μπακ εκτός αποστολής για το κυριακάτικο φιλικό προετοιμασίας με τη Σενεγάλη.

Ο κεντρικός αμυντικός της Κρίσταλ Πάλας τραυματίστηκε σε δύο συνδέσμους στον αστράγαλο στην αναμέτρηση της 17ης Μαΐου με την Μπρέντφορντ για το πρωτάθλημα (2-2), με αποτέλεσμα να μην αγωνιστεί στον πρόσφατο τελικό του Conference League, όπου οι «αετοί» κατέκτησαν το τρόπαιο.



«Αποφασίσαμε με τον Κρις, με το ιατρικό επιτελείο και το επιτελείο απόδοσης να μην είναι μέρος της ομάδας που θα βρίσκεται στη Βόρεια Καρολίνα για να παίξει αύριο με τη Σενεγάλη» δήλωσε ο Ποτσετίνο στους δημοσιογράφους και συνέχισε: «Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει την αποκατάστασή του και νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο να μείνει εδώ, για να σχεδιαστεί το πλάνο των προπονήσεών του και να επανεκτιμηθεί την επόμενη εβδομάδα η κατάστασή του. Ρωτούσα από χθες, όταν ήρθε ο Ρίτσαρντς, τον (σ.σ. βοηθό προπονητή) Χεσούς 100 φορές: "Τι νομίζεις, τι πληροφορίες έχουμε;". Η απάντηση ήταν: "Περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε". Ναι, είναι υπερβολικά νωρίς. Πρέπει να δούμε. Οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές».



Ο Ποτσετίνο πρόσθεσε ότι ο 38χρονος κεντρικός αμυντικός, Τιμ Ριμ, ο οποίος μετράει 80 διεθνείς συμμετοχές, ορίστηκε αρχηγός της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συνδιοργανώνουν το διάστημα 11 Ιουνίου-19 Ιουλίου την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το Μεξικό και τον Καναδά, μετέχουν στον 4ο όμιλο του Μουντιάλ. Το συγκρότημα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αρχίζει τις υποχρεώσεις του στο γκρουπ κόντρα στην Παραγουάη στις 12 Ιουνίου στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια, ενώ θα αντιμετωπίσει ακόμη την Αυστραλία (στις 19/6 στο Σιάτλ) και την Τουρκία (στις 25/6 στο Ίνγκλγουντ).