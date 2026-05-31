Τουρνουά για τα παιδιά στην Κρέσνα: Η σπουδαία πρωτοβουλία του Ντεσπόντοφ

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ διοργάνωσε στην Κρέσνα φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου, στέλνοντας μήνυμα υπέρ του αθλητισμού και της κοινωνικής προσφοράς, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την αγάπη που εισπράττει από τη νέα γενιά.

Μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ αφιέρωσε τη μέρα του στα παιδιά της πατρίδας του. Ο αρχηγός της Εθνικής Βουλγαρίας και εξτρέμ του ΠΑΟΚ έστειλε μήνυμα υπέρ του αθλητισμού και της προσφοράς, τονίζοντας πως τα παιδιά «του έχουν δώσει απέραντη και αγνή αγάπη» και αξίζουν κάθε στήριξη για να μείνουν κοντά στα γήπεδα και μακριά από τις οθόνες.

«Αυτή είναι μια πρωτοβουλία για να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ασχολούνται περισσότερο με τον αθλητισμό. Παίρνω το καλό παράδειγμα του Στίλιαν όταν θέλω να κάνω κάτι για τα παιδιά και τη Βουλγαρία. Μου έχουν δώσει πολλά, τα παιδιά έχουν την πιο αγνή αγάπη και πρέπει να τα ενθαρρύνουμε να ασχολούνται περισσότερο με τον αθλητισμό και να μην κάθονται μπροστά στα τηλέφωνά τους.

Ξέρετε σε τι εποχές ζούμε, βλέπετε ότι έχουν μια προκατάληψη όχι μόνο για τα κοινωνικά δίκτυα και άλλα πράγματα. Ο στόχος του τουρνουά είναι η ανάπτυξη. Το τουρνουά είναι φιλανθρωπικό, υπάρχει ένας φιλανθρωπικός σκοπός, τον οποίο θα υποστηρίξουμε πέρυσι και φέτος. Επίσης, να είναι καλό. Το ποδόσφαιρο είναι για λίγο, αλλά πρέπει επίσης να είμαστε άνθρωποι και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον όταν είμαστε όλοι μαζί. Τότε είμαστε πολύ πιο δυνατοί », δήλωσε ο αρχηγός της Εθνικής Βουλγαρίας και εξτρέμ του Δικεφάλου.

Στο τουρνουά της Κρέσνα έδωσαν το παρών και οι Στίλιαν Πετρόφ και Ράντοσλαβ Κιρίλοφ, δύο πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές για το βουλγαρικό ποδόσφαιρο.

Το τουρνουά που διοργανώνει ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ, στοχεύει να ενθαρρύνει τα παιδιά να ασχολούνται με περισσότερα αθλήματα και περιλαμβάνει επίσης έναν φιλανθρωπικό σκοπό, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Sunny Children 2024.