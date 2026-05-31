Χαλκιδική: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης - Κατασχέθηκαν χρήματα και όχημα

Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου στη Χαλκιδική, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν και ελέγχθηκαν, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν στην κατοχή του ενός πέντε μικροδέματα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 6,4 γραμμαρίων.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία τους, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη μία συσκευασία κοκαΐνης βάρους 47,8 γραμμαρίων, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διαχείριση των ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν επίσης ένα όχημα που ανήκει στον έναν από τους συλληφθέντες, το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

