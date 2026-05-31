Με νέο προπονητή η Ουκρανία, παράλληλη πορεία για Σεαρά και Οπεράριο

Δύο εντός έδρας φιλικά σε 4 μέρες θα δώσει η Πολωνία, που θα είναι και τα τελευταία της παιχνίδια πριν από τα επίσημα για το Nations League τον Σεπτέμβρη. Με νέο προπονητή η Ουκρανία. Στη Βραζιλία, Σεαρά και Οπεράριο βρίσκονται στο δεύτερο μισό της Β’ κατηγορίας.

Από 3 νίκες μετρούν Πολωνία και Ουκρανία στις 8 τελευταίες μεταξύ τους μονομαχίες (δύο ισοπαλίες).

Μέχρι τον τελικό των πλέι οφ έφτασε η Πολωνία για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο που ξεκινάει σε 11 μέρες, όμως έχασε 3-2 από τη Σουηδία δεχόμενη το τελευταίο γκολ στο 88’. Κανονικά στην ενδεκάδα βρέθηκε ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος είναι ξανά στην αποστολή. Ο 37χρονος αποτελεί μακράν τον πρώτο σκόρερ της εθνικής, με 89 γκολ. Στις κλήσεις του 64χρονου Γιαν Ούρμπαν βρίσκονται και οι Κετζιόρα (ΠΑΟΚ), Σβιντέρσκι (Παναθηναϊκός). Σκόραρε στους 16 πιο πρόσφατους αγώνες της. Η Ουκρανία έφτασε επίσης στα μπαράζ για πρόκριση στο Μουντιάλ, ήταν όμως η ομάδα που απέκλεισε η Σουηδία πριν φτάσει στον τελικό με την Πολωνία. Εκείνο το 1-3 ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του Σεργκέι Ρεμπρόφ στον πάγκο της ομάδας. Το εθνικό συγκρότημα θα καθοδηγήσει για πρώτη φορά μη Ουκρανός προπονητής, ο 55χρονος Ιταλός Αντρέα Μαλντέρα, ο οποίος ήταν βοηθός στη Μαρσέιγ μέχρι πρότινος, αλλά και βοηθός στην Ουκρανία για μία πενταετία (2016-2021). Στην αποστολή οι Γιαρμόλενκο (46 γκολ στην εθνική), Γιάρεμτσουκ (11 γκολ) και Ντόβμπικ (11 γκολ). Στο ίδιο επίπεδο κινούνται οι δύο αντίπαλοι, πιθανή μια ισοπαλία στο Βρότσλαβ.

Την ήττα με 2-1 από την ισόβαθμή της μέχρι εκείνη τη στιγμή Νοβοριζοντίνο γνώρισε η Σεαρά την περασμένη αγωνιστική, δεχόμενη το γκολ στο 87’, σε ένα ματς όπου η αντίπαλός της ήταν καλύτερη μέσα στο γήπεδο. Υποχώρησε στη 12η θέση, έχοντας απολογισμό 3-4-3 και 11-11 γκολ σε 10 παιχνίδια. Ηττήθηκε μόνο σε 1/5 εντός έδρας παιχνίδια της (2-2-1). Πέρσι αγωνιζόταν στην Α’, από την οποία υποβιβάστηκε χάνοντας 1-3 την τελευταία αγωνιστική από την Παλμέιρας. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός Σάντσες (1 γκολ). Η Οπεράριο τερμάτισε 12η πέρσι στη Β’ και σε παρόμοια βαθμολογικά λημέρια κινείται και τώρα, εμφανίζοντας ακριβώς την ίδια συγκομιδή με την αποψινή της αντίπαλο. Έρχεται από το εντός έδρας 1-1 με την Κρισιούμα, από την οποία βρέθηκε να χάνει στο 76’, ισοφάρισε όμως στο 87’.

Παράλληλη πορεία διαγράφουν Σεαρά και Οπεράριο, οι οποίες έχουν μόνο μία νίκη στις 7 τελευταίες αγωνιστικές. Δεν θα εκπλήξει η ισοπαλία στην αποψινή τους μονομαχία.

881. ΠΟΛΩΝΙΑ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ Χ 3,30

907. ΣΕΑΡΑ - ΟΠΕΡΑΡΙΟ Χ 3,15